El dólar mayorista retrocedió fuerte y la tasa anotó otra baja

El dólar mayorista marcó hoy una importante baja de 19 centavos y cerró a 36,71 pesos, en otra rueda en la que la tasa de Leliq marcó una baja.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocó el precio del billete minorista en los $ 37,78, apenas 1,5 centavos por encima del cierre de ayer, mientras que en las pantallas del Banco Nación (BNA), el dólar terminó sin cambios en los $ 37,80.

Operadores de mercado atribuyeron el retroceso a varios factores, entre ellos el ingreso de divisas al mercado para integrar Letras de Capitalización (Lecap), a lo que se suma la City espera el ingreso en estos días del primer desembolso por u$s 5.700 millones que corresponde al segundo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El volumen total operado fue de u$s 584 millones, un 33% más que ayer. El dólar blue se colocó en los $ 37.

El Banco Central volvió a subastar Letras de Liquidez (Leliq) y el monto adjudicado fue de $ 109.441 millones con una tasa promedio de corte del 70,048%, por debajo del 70,62% de ayer y una tasa máxima del 70,90%, también menor al 71,02% de ayer.

Qué opina el mercado

Pese a la calma, el mercado todavía no canta victoria. "Todavía no podemos dar por terminada la crisis cambiaria, un ahorrista conservador debe mantener todavía parte de su cartera dolarizada", planteó en diálogo con El Cronista el analista financiero Christian Buteler.

Y recordó que la cotización del billete "está tranquila ya que hay una tasa del 70%, algo así como un coma inducido".

"Hasta que no se le saca al paciente la droga no se sabe como reacciona, por eso no doy el tema por superado por más que hayamos tenido una baja este mes", destacó.

Mauro Mazza de Bullmarket Brokers atribuyó la calma de mercado a que el Gobierno "está logrando contener la inflación, creciendo al 3% en precios". "Eso te deja una tasa real extraordinaria, y eso impacta en las perspectivas. Lo bueno es que lo bajan muy lentamente, son muy cuidadosos", destacó.

Planteó que además "estamos a días de que entre el trigo, por eso también comienzan a bajar la tasa, ya que de lo contrario se pisa la oferta financiera de dólares por tasa con la de comex y lo que se busca una armonía".

Y agregó: "El Gobierno hizo un trabajo muy limpio con el FMI, y estos road show en el exterior explicando lo que arreglaron con el fondo y la situación actual, es muy bueno. Ojalá sea política de Estado y el departamento de relación con el inversor se fortalezca y mucho".

Por su parte, Gustavo Quintana de PR Cambios señaló en su informe a clientes que "ni siquiera la inminencia del cierre de octubre pudo alterar la relativa estabilidad conseguida por el dólar"

"El ligero retoque bajista dispuesto por la autoridad monetaria en el resultado de la licitación de Leliq pudo torcer la tendencia declinante de los precios, un dato que seguramente deberá tenerse en cuenta para proyectar la evolución del dólar en el inicio del último bimestre del año", apuntó.