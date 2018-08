El dólar mayorista recorta la suba, pero el minorista trepa a $ 28,30

El dolar minorista sube a 28,30 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

El dolar mayorista mostraba un comportamiento similar, aunque después de la fuerte suba inicial que lo llevó a $ 27,70, recortaba el avance y ganaba apenas 1 centavo a $ 27,53 en el MULC.

La decisión del Ministerio de Hacienda de recortar el monto de la subasta que se realiza cada medida al mercado desde ayer- de u$s 100 millones a u$s 75 millones en los primeros 3 días y a $ 50 millones después le puso- puso algo de presión al billete.

"El arranque se puso tomador, pero ahora apareció algo de oferta y bajó", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios en diálogo con El Cronista.

Por su parte, el dólar minorista operaba con una suba de 10 centavos a $ 28,10 tras tocar los $ 28,20, en las pantallas del Banco Nacion (BNA), mismo techo que alcanzó ayer cuando acotó el avance por la intervención del BCRA en el mercado de futuros.

En la habitual subasta de los mediodías, el Central colocó u$s 75 millones a un precio promedio de corte de $ 27,61, con un mínimo adjudicado a $ 27,61.

El dolar blue operaba a $ 28,20.

Ayer, la divisa comenzó la rueda casi planchada pero se despertó luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer un comunicado en el que anunció que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que acumuló ", dio orden al Central para reducir las ventas de dólares diaria.

Así, de los u$s 100 millones que se colocan cada mediodía se decidió reducir la suma a u$s 75 millones en los próximos 3 días hábiles y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí.

La decisión fue adoptada luego de que ayer, tras las dificultades para sortear una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril, el Central consiguió cerrar julio como el primer mes del año con una baja en la cotización dólar.

Con la medida, el Gobierno busca comenzar a retirar el corsé que hay alrededor del dólar y comenzar a abrir un camino hacia la baja de tasas.

Para los analistas y economistas consultados por El Cronista, consideraron que la decisión de ir reduciendo el monto que subastado es positiva, ya que hay que comenzar a desarmar esta operatoria que se implementó en plena crisis cambiaria antes que se acabe el dinero de la ayuda del FMI.