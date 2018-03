El dólar mayorista interrumpió la racha de seis días de suba

El dólar en el mercado mayorista retrocedió 4 centavos hasta los $ 13,84 ayer, con lo que se interrumpió una racha de seis días seguidos de avance. En el mercado minorista el retroceso del precio que pagan los grandes jugadores no hizo mella, y la divisa se ofrecía a $ 14,15, tres centavos por encima del precio del día anterior. Las reservas del Banco Central (BCRA), por su parte, cayeron u$s 79 millones ayer.

Según operadores, las subas de los últimos días atrajeron oferta de exportadores que ayudaron a descomprimir el precio durante el día de ayer. Ayer se operaron u$s 344 millones en las dos plazas mayoristas, un 12% menos que el día anterior. Las liquidaciones de exportaciones ya no son tan importantes como en las seis semanas previas, cuando promediaron u$s 150 millones al día como resultado de un acuerdo entre cerealeras y el Gobierno para colaborar con la salida del cepo cambiario. Ese menor volumen de oferta ha movido al precio hacia arriba.

"Los pronósticos de los analistas siguen manteniendo una proyección que indica que durante febrero es muy probable que el dólar se acomode con cierta holgura en un nivel ligeramente superior al de los $ 14, por unidad, un dato que a la luz de lo acontecido hoy genera algunas controversias", escribió Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en un reporte para sus clientes.