El dólar mayorista cae y se acerca al "piso de no intervención"

El dólar mayorista mostró una baja de 15 centavos en el arranque, se vendía a $ 37,50, a pesar de que en estos niveles se encuentra muy cerca del piso de la "zona de no intervención" anunciada por el Banco Central (BCRA). Cerca del mediodía se negociaba en torno a $ 37,54.

Es que para la rueda de hoy el piso está fijado en $ 37,189 y el techo en $ 48,126.

En el mercado minorista, el dólar operaba sin cambios a $ 38,60 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar blue se mueve en los $ 40,50.

"Arrancó flojo de nuevo. Ya no sé si tiene mucho para bajar, estamos a 1% del piso de la banda. Acá a mi me encanta pagar, no me equivoco por mucho me parece", dijo Francisco Diaz Mayer, operador de ABC Mercado de Cambios.

Por su parte, Claudio García, operador de Oubiña Cambios, comentó que por el momento la tendencia es vendendora, un rumbo que se consolida también gracias a que, al igual que ayer, el real está para abajo. "Veremos si seguimos a Brasil", indicó.

Ayer el billete amago con una suba de 40 centavos, pero terminó la rueda con una caída de cinco centavos y sumó su tercera baja consecutiva.