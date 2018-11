El dólar mayorista avanzó mientras que la tasa de Leliq volvió a bajar

Si bien mostró una leve tendencia alcista a lo largo de toda la rueda, el dólar mayorista aceleró el avance sobre la media hora final y terminó 16 centavos arriba en el MULC a 35,65 pesos.

En el mercado minorista, el billete operó sin cambios en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde se mantuvo en los $ 36,40. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) mantuvo también el precio estable a $ 36,60.

El volumen negociado en el segmento contado fue de u$s 628.142 millones, una suma no tan importante si se tiene en cuenta que se adelantaron operaciones ya que mañana no habrá bancos, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 60 millones.

El peso se recuperó en un mal día para otras monedas emergentes lo que es un dato no menor. El dólar blue se movió en baja a $ 36.

De esta forma, el billete cortó con la tendencia a la baja de las dos primeras ruedas de noviembre y luego de haber cerrado octubre un 13% abajo.

El piso de la banda para hoy se ubicó en los $ 35,19, mientras que el techo se colocó en los $ 45,54.

"Hubo un rebote del dólar sobre el final de la rueda por órdenes de compra que motorizaron una suba. Algunos que anticiparon operaciones, pero sin impactar demasiado en el volumen negociado", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Todos los ojos del mercado están puestos en si el dólar perforará el piso de la banda y si el Banco Central saldrá entonces a comprar reservas.

El analista financiero Christian Buteler opinó que "si el BCRA dice que en caso de perforar la tasa sale a comprar dólares estando a centavos de la banda inferior, si sabemos que la misma se actualiza al 3% anual y le sumamos que baja la tasa, lo más probable es que no perfore porque el inversor sabe que entrar en dólares a estos precios tiene poco para perder".

"No hay país que llegue ni a la mitad de lo que pasó acá, la tasa es la mayor del mundo también. No debemos perder de vista cuando hablamos de baja lo que el dólar y las tasas han subido", remarcó.

Tasa de Leliq en baja

En contrapartida, la tasa mostró otra baja. El Banco Central subastó esta tarde Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días de plazo con un monto adjudicado de $ 96.071 millones.

La tasa promedio de corte se ubicó en 68.197%, es decir debajo del 68,52% del pasado viernes, mientras que la tasa máxima adjudicada fue del 68.50%, contra el 69% previo.

Leonardo Svirsky de Bullmarket Brokers consideró que pese a la baja "la tasa sigue alta", aunque evaluó que "no la van a bajar de golpe por temor". "Ya pasó una vez y dos veces caer en lo mismo sería muy peligroso", analizó.

Mañana no habrá operaciones cambiarias por el feriado que representa el Día del Bancario. Las entidades bancarias recordaron que mañana sólo se podrán realizar operaciones a través de los cajeros automáticos de los bancos y otros lugares donde prestan servicio de retiro de dinero en efectivo como supermercados, aeropuertos y centros comerciales, entre otros puntos adheridos.