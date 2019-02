El dólar marcó su récord del año y la tasa ya perforó el 48%

El dólar mayorista cerró con una suba de 30 centavos y terminó a $ 37,82 pesos en el MULC, luego de haber tocado los $ 38 y quedar cerca del piso de la zona de no intervención que para el jueves estuvo previsto en los $ 38,04.

De esta forma el peso mostró una devaluación de 1,66% en solo dos días y alcanzó su nivel más alto en el año.

En el mercado minorista la divisa mostró un comportamiento similar y avanzó 30 centavos a $ 38,70 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) colocó el precio del billete en los $ 38,91, 51 centavos por encima del cierre del miércoles.

Mirá también Las 10 acciones de Wall Street preferidas por el inversor latino Gigantes como Apple, Amazon y Tesla están entre las favoritas, aunque también hay otros papeles que captan la atención de los hombres de negocios de la región.

El volumen operado en el segmento mayorista retrocedió a u$s 588,991 millones, sin operaciones en el segmento de futuros MAE. El dólar blue se movía en los $ 37,50.

A media mañana, el Central compró mediante subasta u$s 25 millones un precio promedio de $ 37,8220, siendo el máximo precio de compra de 37.8300. En las últimas tres ruedas la entidad había adquirido u$s 75 millones repitiendo el mismo modus operandi: las compras se realizaban en dos tramos los primeros siempre con adquisiciones de u$s 50 millones y las segundas de u$s 25 millones.

Solo en febrero las adquisiciones de la entidad monetaria ya suman u$s 300.000 millones.

Qué opina el mercado

Gustavo Quintana de PR Cambios atribuyó la suba a "una combinación de factores" entre los que enumeró "la suba del dólar frente a otras monedas regionales, la acentuada baja de Leliq y las compras oficiales de dólares en el sector donde operan los grandes jugadores".

"Hay algo de contagio externo. No es para asustarse, afuera también los mercados ajustan y corrigen luego de fuertes subas. El dólar amagó con ingresar en la zona de no intervención oficial pero recortó el avance", agregó.

Diego Falcone de Cohen consideró que el comportamiento del dólar "obviamente responde a una importante baja en la tasa que ha permitido que muchos que iniciaron posiciones de carry se hayan beneficiado".

"Estos días se vieron a varios brokers cerrar posiciones de carry abiertas con ganancias de entre el 9 y el 10% en dólares y eso para mi es un poco el efecto de la caída de la tasa corta", agregó.

Y planteó que "dolarizarse hoy a estos niveles tiene atractivo, en especial en un conexto de febrero en el que la liquidación de trigo de la cosecha fina es la mitad de lo que tuvimos en enero, eso va explicando la suba del dólar, más la firme política del Central de llevar al dólar a la zona de no intervención".

Pese a la suba, el dólar permanece aún por fuera de la zona de no intervención cambiaria que determina para hoy un piso de $ 38,04 y un techo de $ 49,238.

Federico Furiase, de Estudio EcoGo señaló que por ahora "se trata de un proceso de suba del dólar estable, que tiene que ver con el escenario in ternacional (las monedas de los países de la región también se depreciaron estos día y con la baja de tasa acelerada que viene haciendo el BCRA en el marco del programa monetario".

"Hay que monitorear si se sostiene el crecimiento de los depósitos a plazo frente con la baja de tasas frente a la alternativa de dolarización", deslizó.

La tasa profundiza la baja

Ayer la tasa de Leliq perforó el 50% y la tasa promedio quedó en el 48,82%. Hoy el subastó $ 180.000 millones contra $ 160 millones que vencían y la tasa volvió a retroceder al quedar la promedio en 47.550%, mientras que la máxima adjudicada fue de 47.8900 %.

Mauro Mazza de Bullmarket Brokers explicó que "el impacto de la baja de tasa tarda en pegar en preferencia de cartera, seguramente con el correr del mes veamos mayor moviento en el billete".