El dólar llegó a lo $ 15 y ya avanza más de 50% desde la salida del cepo

Justo dos meses después de la eliminación del cepo cambiario el dólar minorista superó la barrera psicológica de los $ 15 ayer en las pizarras del centro porteño. El billete fue impulsado por la onceava suba consecutiva del precio en el mercado mayorista, donde la oferta de exportadores apareció con fuerza sobre el final del día para capitalizar los avances. El dólar gana 6,33% en lo que va de febrero, 13,8% en el año y 51,53% desde el final de los controles cambiarios sin que el Banco Central (BCRA) interviniera ni una sola vez para frenar sus avances. Las reservas cayeron u$s 238 millones ayer y pierden u$s 637 millones en lo que va del mes.



Según operadores, mientras que en la plaza mayorista el precio se desinfló al acercarse a los $ 15, en las pizarras minoristas el número redondo no afectó la velocidad de avance. El billete para minoristas sube porque el costo operativo de ofrecer dólares en efectivo se siente mucho en las entidades y más aún en las especializadas en cambios. En las últimas semanas la baja del informal por debajo del oficial redujo algo la presión a las ventanillas bancarias, pero la vuelta a la normalidad de un blue más caro devolvió a los ahorristas al circuito formal.



En la plaza mayorista, mientras tanto, la suba que llevó ayer al dólar a $ 14,838 fue de sólo 3,6 centavos. Lo que en tiempos de cepo hubiera parecido un movimiento importante es una suba menor en comparación con la escalada que se vio en las últimas semanas. Fue la suba más pequeña de las últimas siete ruedas.



"La suba experimentada hoy por el dólar se alejó del promedio de correcciones diarias que viene exhibiendo en los últimos tiempos y podría estar indicando que se aproxima el momento en que los precios reflejen un punto de equilibrio que estimule el ingreso de divisas para atender sin sobresaltos la demanda para atender obligaciones con el exterior", escribió ayer Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio.



La menor corrección del tipo de cambio se explicaba ayer en las mesas por la aparición de oferta de exportadores, que se había visto reducida por el avance del dólar. La cercanía de los $ 15 por unidad hizo que varios exportadores que esperaban mejor precio para ingresar sus divisas se decidieran a vender ayer, ante la posibilidad de que el precio encuentre un techo momentáneo.



"Pareció que el precio trató de quedarse cerquita de los $ 15 sin superarlos. Un poco porque al máximo del día aparecieron ventas de cerealeras, pero también porque cuando se acercó a ese nivel los compradores se hicieron a un lado, como no queriendo convalidar el precio", dijeron ayer en un banco.



En lo que va del año el peso argentino es la moneda que más retrocede frente al dólar en una canasta de monedas emergentes que elabora la agencia internacional Bloomberg. Con una baja del 12,88% frente a la moneda estadounidense , es seguido de cerca por el peso mexicano y su retroceso del 8,89%.



La suba de tasas decidida ayer por el titular del BCRA, Federico Sturzenegger –la primera desde la salida del cepo (ver página 2)–, aunque orientada a paliar la inflación, puede ayudar a morigerar nuevas subas. Las reservas internacionales perdieron u$s 236 millones ayer y cerraron en u$s 29.437 millones, que se reducen a u$s 24.437 millones si no se computa un pase pasivo en dólares por u$s 5.000 millones. En febrero, las arcas del Central pierden u$s 637 millones y u$s 1126 millones en el año sin ese pase.