El dólar llegó a $ 15,65 a pesar de nuevas ventas del BCRA para bajarlo La espera hasta la cosecha se le hace larga a Sturzenegger. Ayer tuvo que vender u$s 119 millones, segunda intervención en cuatro ruedas, para frenar la suba del dólar. Las reservas cayeron u$s 175 millones y se desploman u$s 1182 millones en el mes. Aunque el Central dice lo contrario, en las mesas creen que frena al dólar para contener la inflación