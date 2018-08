El dólar hoy bajó, pero al Banco Central le costó u$s 250 millones de sus reservas

El dólar se desmadró ayer cuando llegó a tocar los 42 pesos y el Banco Central (BCRA) decidió que esa situación no iba a repetirse en la rueda de hoy.

Así, tras un arranque alcista, la entidad que dirige Luis Caputo anunció poco después de la apertura que llevaría adelante tres subastas de dólares a lo largo de la rueda.

El efecto fue una baja en el tipo de cambio que cerró a $ 37,40 en las pantallas del Banco Nacion (BNA), 80 centavos por debajo del cierre de ayer y lejos de los $ 39,10 que tocó esta mañana. Además, según el promedio que realiza el Banco Central en la city porteña, el preció del dólar cerró la semana en $ 38 para la venta.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 648,378 millones, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 60 millones.

La divisa termina así agosto con una suba de $ 9,5. Lejos parecen quedar los buenos datos de julio, que se transformó en el primer mes del año en el que el dólar retrocedió (5%).

En el mercado mayorista, el billete finalizó a $ 36,85, lo que representa una caída de $1,65 contra ayer. Se trata de un avance semanal de $ 5,05 y de $ 8,54 respecto al cierre de julio.

El dólar retrocedió en un día de vencimiento de futuros y de pago de sueldos.

De esta forma, en lo que va del año el dólar suma un avance del 95,60% en relación al fin de diciembre último.

"Un clima algo más distendido y algo de oferta privada colaboraron con la estrategia oficial para recortar parcialmente la fuerte suba del dólar en la semana", analizó Gustavo Quintana de PR Cambios en su informe a clientes.

Tres subastas en una rueda

Minutos después de la apertura de la rueda el Central anunció tres subastas: una a las 10:50 por un monto de hasta u$s 75 millones; la segunda a las 12:50 por hasta u$s 100 millones y la restante a las 14:57 por hasta u$s 500 millones.

En la primera subasta se adjudicó la totalidad de los u$s 75 millones a $ 37,61 promedio, mientras que en la segunda también se adjudicó el total de los u$s 100 millones a un precio promedio de $ 37,30.

Sin embargo, en la tercera se adjudicaron apenas u$s 75 millones de los u$s 500 subastados. Esto respondió a que aunque la demanda fue de u$s 350 millones las posturas fueron muy por debajo del precio del mercado.

Qué opina el mercado

En diálogo con El Cronista, el director de Research for Traders Gustavo Neffa consideró que “en una corrida el BCRA está para calmar el mercado de cambio y el Central no lo logró hasta ahora, aunque siempre que se anuncian estas licitaciones el impacto es positivo”.

“Todo esto es positivo, ahora si la pregunta es cómo queda la Argentina, la respuesta es con menos reservas. En el neto es el mal menor”, analizó.

Y reconoció que “si bien lo recomendable es no sacrificar reservas, dejar correr el tipo de cambio a este valor es peligroso”. Aunque advirtió: “hay que reponer rápidamente estas divisas”.

Pablo Castagna, director de Portfolio Personal opinó que "cuando hay acción y se toman medidas, el mercado lo toma positivamente, hay muchas expectativas con los anuncios del lunes".

"El dólar está bajando de los máximos de ayer, las acciones recuperándose de las bajas de estos días y están subiendo en New York muy fuerte, ejemplo bancos 17% y los bonos muy firmes con subas en toda la curva", graficó.

Reconoció que "la incertidumbre de miércoles y jueves generó pánico", pero ahora "da la sensación de que los anuncios van a ir en línea con la fuerte baja del déficit que pide el FMI y que el ajuste lo hagan todos los sectores de la economía"