El dólar ganó 13 centavos en una rueda casi sin negocios por el feriado en EE.UU.

En una sesión de muy pocos negocios por el feriado en Estados Unidos, el dólar avanzó 12 centavos, hasta $ 37,70 en terreno mayorista.

El volumen operador es incluso más importante que el cierre de hoy, ya que con u$s 63 millones negociados no se puede tomar en cuenta el avance del precio. En una jornada ordinaria, se mueven alrededor de u$s 700 millones.

El billete terminó a un promedio de $ 38,69, 13 centavos más caro. En tanto, en el Banco Nación se ofreció a $ 38,50 durante gran parte del día, pero al cierre quedó 10 centavosd arriba, en $ 38,60.

Si bien en la City lo habían anticipado, la sesión está más congelada que lo esperado por los operadores.

La primera operación se había registrado en $ 37,70, venta que se concretó recién cuando pasó más de una hora del arranque de la rueda

"Por ahora esto es la muerte", sentenció un corredor al mediodía. Pero no hubo demasiados cambios en el resto de la jornada.

Según destacó Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, desde septiembre de 2015 no se registra un nivel de actividad diario tan bajo como el de hoy.

"El feriado de Estados Unidos tuvo un impacto muy acentuado en el volumen de operaciones con una perceptible ausencia de los grandes jugadores del mercado mayorista. El escaso monto negociado quita relevancia al análisis de la corrección experimentada por los precios, postergándolo para los próximos días cuando se retome el nivel de actividad habitual", explicó Quintana.

Por su parte, Fernadno Izzo, de ABC Mercado de Cambios, destacó que, "con muy pocas operaciones, los bancos solo atendieron los pedidos de clientes para el pago de sus obligaciones con el exterior", negocios que se liquidarán mañana.

En la misma línea, el experto agregó: "Quedó postergado también cualquier clase de inversión en pesos, ya que, con tan bajo volumen, en la práctica se posterga para mañana".

El dólar terminó el viernes en $ 37,58, un valor que al cierre de la semana pasada significaba que el tipo de cambio permanecía dentro de la zona de no intervención del Banco Central (BCRA).

En tanto, el piso fijado para esta rueda es $ 37,619, mientras que el techo es $ 48,683. Es decir que por ahora el tipo de cambio se mantiene dentro de la banda.

El feriado que recuerda a Martin Luther King afectó tanto el mercado de cambios como al de acciones y bonos, dado que Wall Street es, en gran parte, el timón de la plaza doméstica.