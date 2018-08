El dólar finalizó el viernes a $ 30,43 y en la semana sumó 63 centavos

El dólar cerró la semana dentro de rangos más acotados de variación y según el promedio que realiza el Banco Central en la City Porteña el precio promedio fue de $ 30,43 para la venta. Esto representó un alza de 13 centavos y en la semana acumuló un ascenso de 63 centavos.

No fue necesario que el BCRA subastara billetes como lo hizo a comienzo de semana, donde el precio se disparó por arriba de los $ 30. Además, los rangos más acotados de variación sucedieron en una rueda en donde el contexto internacional no fue muy diferente al del martes último, cuando el precio del dólar se disparó. La lira turca hoy volvió a registrar una fuerte pérdida pero esto no tuvo impacto significativo en el mercado cambiario argentino.

Los máximos del día se anotaron en los $ 29,90 con las primeras operaciones pactadas, un registro que rápidamente quedó desplazado por la temprana aparición de la oferta de divisas.

En el segmento mayorista el billete terminó la última rueda de la semana cotizando a $ 29,85 por unidad, apenas un centavo arriba de los valores anotados en el cierre de ayer.

“La divisa norteamericana operó con una fluctuación muy acotada en una jornada de desarrollo tranquilo y apacible”, indicó el cambista Gustavo Quintana y agregó: “El bajo monto negociado fue el reflejo de un escenario que no exhibió tensiones que pudieran alterar significativamente el nivel del tipo de cambio alcanzado hasta ayer”.

Los máximos del día se anotaron en los $ 29,90 con las primeras operaciones pactadas, un registro que rápidamente quedó desplazado por la temprana aparición de la oferta de divisas. Ya sobre el final del día los precios escalaron posiciones y quedaron en el cierre en un valor con mínima ganancia respecto del día de ayer.

En el mercado de futuros ROFEX se negociaron u$s 632 millones

El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 482,960 millones, sin operaciones en los mercados de futuros MAE y sin que se haya registrado actividad oficial en ambos segmentos del mercado.

En el mercado de dinero entre bancos el “call money” finalizó en 38,50%. Por su parte, las LEBAC en el mercado secundario también mantuvieron sus rendimientos, operándose la de 33 días al 44% y la de 61 días, también a la misma tasa.

En el mercado de futuros ROFEX se negociaron u$s 632 millones, de los cuales más del 80% se pactó entre agosto y septiembre con precios finales de $ 30,2000 y $ 31,1000 respectivamente con tasas de 30,57% y 34,74%.

En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista acumuló una suba de sesenta centavos respecto de los valores registrados en el cierre del viernes pasado, un ajuste bastante inferior al de la semana anterior.

Los rangos acotados de variaciones en el precio del dólar ocurrieron pese a que la lira turca volvió a caer hoy hasta un 7% producto del nerviosismo que vive el país y de cara a un largo feriado que generó que muchos minoristas e inversores compraran dólares. Además, en la rueda de hoy no fue necesario que el Central se presentara con subastas de billetes.

La lira turca volvió a caer hoy hasta un 7% producto del nerviosismo que vive el país y de cara a un largo feriado que generó que muchos minoristas e inversores compraran dólares.

Ayer, el Banco Central (BCRA) subió 3% los encajes del Grupo A con el objetivo de absorber pesos que salieron de Lebac y que podrían ir al dólar.

Asimismo, sobre el cierre de la rueda la autoridad monetaria realizó una licitación para restarle presión al billete. Si bien ofreció u$s 500 millones, apenas colocó u$s 55.

El miércoles, la entidad que dirige Luis Caputo realizó por primera vez 3 licitaciones en una rueda y colocó u$s 800 millones para frenar la suba del dólar.