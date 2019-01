El dólar desorientó a la City y cerró 14 centavos arriba

El dolar mayorista terminó 10 centavos arriba, a $ 37,10, pero en las mesas de dinero todavía se preguntan cómo es que el tipo de cambio dio semejante giro.

Este impulso final hizo que el promedio del billete pasara de los $ 38,07 iniciales a $ 38,20, una suba de 14 centavos respecto de la víspera. En tanto, en el Banco Nación cerró en $ 38.

El dólar que operan los grandes jugadores había mostrado una calma rotunda en las primeras horas de negocios. Ni siquiera el anuncio de compra de u$s 50 millones del Banco Central (BCRA) había servido para reactivar los negocios. La cotización incluso coqueteó con quebrar la barrera de $ 37. Sin embargo, a poco del cierre, el dólar llegó a trepar hasta 30 centavos.

"Durante gran parte de la rueda el tipo de cambio parecía casi muerto", aseguraron los operadores.

El BCRA anunció a las 11hs que tres minutos después comenzaría la subasta por u$s 50 millones; se llevó la totalidad a un precio promedio de compra de $ 37,0368, mientras que el precio máximo pactado fue $ 37,05.

Según Claudio García, operador de Oubiña Cambios, pasado el mediodía el tipo de cambio apenas se movía entre $ 37,05 y $ 37,10. "No sale de ahí. El Central no va a volver a aparecer y por debajo de estos precios el mercado no quiere ir. Está estabilizado en este rango, pero con poco operado", detallaba a media rueda García.

Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, indicó por medio de su informe diario que "la divisa norteamericana operó con marcada volatilidad y rumbo cambiante en una jornada que exhibió un buen volumen de negocios". Al mismo tiempo remarcó que "los precios alternaron subas y bajas con cambios significativos de su cotización que derivaron en una mayor amplitud entre máximos y mínimos registrados".

El volumen de negocios ascendió a u$s 706 millones en el mercado de contado.

"Fue una jornada rara para todos. Las suba hasta $ 37,30 no la vió venir nadie. Hubo una orden de compra fuerte, creemos que una energética importante, y pasó los $ 37,20, en ese nivel alguno mal vendido recompró y al final volvieron a aparecer algo de dólares", describió una fuente bajo el off the record.

La de hoy fue la cuarta subasta consecutiva del Banco Central, pero la segunda por u$s 50 millones. En todos los casos, el organismo se llevó el total licitado.

De todas formas, el dólar se mantiene aún por debajo del piso de la zona de no intervención del BCRA: hoy la banda se encuentra entre un mínimo de $ 37,475 y un máximo de $ 48,497. Para mañana el pisó será $ 37,499 y el techo $ 48,528.