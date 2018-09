Dólar: menguó la demanda y el Banco Central aprovechó para bajar el precio

Tras un lunes de anuncios y un martes de renovada presión sobre el mercado cambiario, el dólar parecía sacar hoy el píe del acelerador. El Banco Central l (BCRA) aprovechó el escenario para subastar 100 millones de dólares pero esta vez no fue para contener la suba, fue para bajar el precio.

"Claramente hoy hay un mercado distinto, va media rueda operadas y no hay una escalada alcista loca como la que se veía en las últimas sesiones", explican desde la mesa de un banco privado.

El dólar mayorista, que ayer sumó $ 1,48, y operaba a $ 38,60, 28 centavos por debajo del cierre de ayer.

En el mercado minorista, el billete se mantenía sin cambios en su cotización y no se movía de los $ 39,50 con los que cerró ayer en las pantallas del Banco Nacion.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) mostraba una suba de apenas 1 centavos a $ 39,70.

El dólar blue operaba en los $ 39,90.

Parte de la calma era atribuida a ventas que realizaban bancos públicos, en un mercado con un monto negociado chico que apenas superaba los u$s 100 millones después del mediodía.

El mercado y el "efecto Trump"

"Hay un arranque más tranquilo, todo parece un poco más calmo en dólar y bonos. El apoyo de Trump sin dudas es muy bueno y puede ayudar mucho", analizó Leonardo Svirky de Bullmarket Brokers.

Ayer, el presidente norteamericano apoyó la gestión de Mauricio Macri, aunque reconoció que la situación del país "es muy difícil". Ambos mandatarios dialogaron por teléfono y Trump habló de un "momento de prueba" para el país.

"El mercado de cambio comenzó a sentir el "make Argentina great again", no es menor el comentario en primera persona de Trump y via comunicado de prensa de la casa blanca, es muy poco común, solo Israel recibe comentarios así", opinó Mauro Mazza de Bullmarket Brokers.

El martes la divisa volvió a sentir la presión y llegó a trepar $ 2, por lo que volvió a superar los $ 40 en los bancos privados minoristas.

Esto generó dos intervenciones del Banco Central (BCRA) mediante subastas. Una fue a las 12 del mediodía por u$s 100 millones, la que no fue suficiente y como la divisa se disparó en el MULC minutos después de realizada, la autoridad monetaria decidió subastar hasta u$s 400 millones a 3 minutos del cierre.

De este total, adjudicó u$s 258 millones y así recortó la suba del billete sobre el final.