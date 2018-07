El dólar dejó la tendencia ascendente y en la semana cayó 95 centavos

El dólar cerró la semana con una caída y así operó con la misma tendencia de los últimos cinco días. Según el promedio que realiza el Banco Central en la city porteña, el dólar minorista bajó trece centavos a $ 28,62 para la venta, mientras que el billete mayorista finalizó a $ 27,80/27,90 quince centavos debajo del final de ayer. Además, en la semana que acaba de concluir, el dólar mayorista acumuló una caída de noventa y cinco centavos respecto del cierre del viernes pasado.

El resultado de la licitación que realiza todos los días el Banco Central, el monto adjudicado fue de u$s 100 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 28.1958, siendo el mínimo precio adjudicado de $ 28.1900. El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a u$s 562,280 millones y a u$S 3,4 millones en los mercados de futuros MAE .

La demanda por cobertura estuvo muy activa durante el primer tramo del día, un lapso en el cual los valores del dólar escalaron posiciones. El cambio de tendencia se verificó luego del resultado de la subasta oficial, indicaron desde las mesas de cambio mayoristas.

Las últimas ruedas se caracterizaron por una cotización con rumbo sinuoso y la sesión de hoy no fue la excepción. En las primeras horas de operaciones el billete subía levemente. Ocurrió luego del esperado canje de Lebac por Letras del Tesoro (Letes) en dólares que no atrajo a muchos inversores.

“Las medidas adoptadas por la autoridad económica que derivaron en un endurecimiento de la tasa en pesos y en un apretón monetario tuvieron pleno efecto en el comportamiento de la moneda norteamericana y diluyeron la fuerte presión que en semanas anteriores justificaron la suba del tipo de cambio”, sostuvo Gustavo Quintana y agregó: “El feriado del próximo lunes no tuvo efecto en el volumen de negocios de hoy que se mantuvo acotado y bastante por debajo del promedio de los meses precedentes, mostrando un mercado con escasa profundidad y liquidez que deriva fatalmente en cambios bruscos de la cotización”.

De Lebac a Letes

Aunque el Ministerio de Hacienda y Finanzas convalidó una tasa de 5,5% para colocar u$s 422 millones en Letes a 379 días (con vencimiento el 26 de julio de 2019), solo pudo rescatar Lebac por $ 8268 millones, es decir, el 0,78% del stock.

En total, el Tesoro recibió 6323 órdenes de compra por u$s 481 millones pero adjudicó u$s 422 millones. El 30% de esas Letes fue suscripto en efectivo (pesos o dólares), mientras que el 70% se canjeó por Lebac. Fueron u$s 295 millones que convertidos al tipo de cambio de suscripción de $ 28,03 (fijado por el tipo de cambio “A” 3500 del miércoles), representan $ 8268 millones. Esto significó el 0,78% de las Lebac, que suman $ 1.058.000 millones.

Del total de Lebac que se canjearon, el 51% ($ 4217 millones) correspondió a las letras que vencen este mes. Un 28% ($ 2315 millones) se cambió por Lebac a agosto. Por su parte, las letras a septiembre y octubre representaron el 1% y el 18% del canje, con $ 83 y $ 1550 millones, respectivamente. En todos los casos, el intercambio se hizo a tasas de mercado.