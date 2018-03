El dólar de las pizarras aumentó 15 centavos y ya está en $ 14,20 para la venta

El dólar ganó impulso ayer en las pizarras de venta al público pese a que, en el terreno mayorista, donde negocian los grandes jugadores, la moneda estadounidense tuvo menos recorrido. El billete verde sumó 15 centavos de peso, hasta cerrar en un nuevo máximo de $ 14,20. De esta manera, el dólar formal quedó a tan solo 24 centavos del dólar blue, dado que si bien el paralelo también subió, fue un aumento ínfimo de un centavo, a $14,44.



Así, la diferencia entre ambos mercados -brecha que alguna vez estuvo en un 100%- hoy se encuentra por debajo del 2%, en 1,7%. Por su parte, el contado con liqui saltó un 2,7%, hasta los $ 14,54, mientras que el dólar Mep subió 1,8%, a $14,16.



Según explican operadores y corredores de la City porteña, el rumbo alcista que había mostrado el tipo de cambio el miércoles también se percibió en las primeras horas de la rueda de ayer, lo que hizo que el dólar que venden los bancos y las casas de cambios se envalentonara. Sin embargo, el cierre del dólar mayorista se fijó en $ 13,90, únicamente un centavo más que en la sesión previa, en otra jornada sin presencia del Banco Central (BCRA).



"Las primeras transacciones pactadas hicieron presumir que la tendencia compradora persistiría en la fecha y mostraron al dólar operando con alzas que lo llevaron a tocar máximos en los $ 13,99 al promediar el primer tramo de la sesión", indicó Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambios.



No obstante, el experto agregó que "una intensa oferta de dólares diluyó la presión sobre el tipo de cambio haciéndolo descender hasta niveles muy próximos a los del final del miércoles". El aluvión de divisas hizo que el dólar tocara un mínimo intradiario de $ 13,88 en la última hora de negociaciones. "Una tibia recomposición de la demanda acomodó los precios sobre el cierre en un nivel discretamente más elevados que el de la jornada anterior", concluyó Quintana.



Por otro lado, desde una mesa de dinero de una agencia de cambios señalaron que, a diferencia de la rueda previa, los exportadores "no corrían las fichas" para arriba: "El miércoles veíamos como las posturas se iban corriendo más y más, cómo las tironeaban hacia arriba cuando estabas dispuesto a pagar. Parece que ya casi en $ 14 los cerealeros estaban más conformes. Da la impresión que los importadores tienen asumido que el dólar que van a tener que pagar es de $ 14".



En cuanto al volumen, se operaron u$s 342 millones en el mercado de contado, siendo el monto del Mercado Electrónico de Cambios (MEC) levemente superior al negociado en el Siopel. Por el lado de los futuros que se pactan por Rofex, se percibió un recorte en el monto con respecto a la víspera: pasó del récord de u$s 892 millones del miércoles a los u$s 608 millones operados ayer.