El dólar con leve avance en el arranque

El dólar mayorista comenzó la rueda con una leve suba de 8 centavos y se vendía así a $ 37,90 en el MULC, luego de dos ruedas con alzas de 30 centavos.

En el mercado minorista, el dólar no mostraba cambios en su cotización y operaba a $ 38,70 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El dólar blue operaba en los $ 37,75.Ayer, el Banco Central (BCRA) realizó subastas de compra por u$s 25 millones y no por u$s 75 millones y la tasa volvió a mostrar una profundización en la baja y se colocó por debajo del 48%.