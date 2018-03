El dólar volvió a desplomarse y alcanzó su nivel más bajo en cinco meses

El dólar minorista perdió 11 centavos y cerró a 15,55 pesos con lo que toca un nuevo piso y se posiciona en niveles de noviembre pasado, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar al perder 13 centavos hasta los $ 15,21 en el MULC, con lo que se coloca también en niveles de noviembre del año pasado.

El dólar Banco Nación (BNA) cerró con caída de 15 centavos a $ 15,40, mientras que el dólar blue se vendía a $ 15,63.

El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 368,053 millones, mientras que en futuros MAE alcanzó apenas los u$s 34 millones.

"Otra vez, la intensidad de la oferta doblegó la resistencia de la demanda y colocó al dólar mayorista en niveles vistos en noviembre del año pasado", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

Planteó además que "la semana corta por el feriado de Semana Santa y la posibilidad de nuevas subas de tasas alentaron el ingreso de dólares".

En tanto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante la última semana (entre el 03.04 y el 07.04.2017) las empresas del sector liquidaron u$s 431.534.145 millones, apenas 2 millones por debajo de la liquidación de la semana previa.

Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 07 de Abril asciende a 5.254.706.096 dólares.

Hoy y mañana, el Gobierno licita cuatro nuevas series de Letras del Tesoro y dos nuevos bonos en dólares. La decisión apunta a refinanciar parcialmente los vencimientos que debe enfrentar el país este mes tanto por Letes como por el Bonar X.

Pero las Letras, además, ofrecen a los ahorristas la posibilidad de comprar dólares a un precio mucho menor que de cualquier banco, aunque con un diferimiento de entre tres meses y un año para hacerse de las divisas.

El Gobierno tiene previsto emitir en total u$s 2500 millones en Letras: u$s 500 millones a tres meses, otros u$s 750 millones a seis meses, otros u$s 750 millones a nueve meses y los restantes u$s 500 millones, a un año.