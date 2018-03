El dólar cortó racha de bajas con una leve suba hasta los $ 14,74

El dólar minorista cortó la tendencia la baja que mostró la semana pasada al sumar 5 centavos hasta los 14,74 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar Banco Nación (BNA) se mantuvo sin cambios a $ 14,60. En el MULC las primeras operaciones comenzaron dos horas después de iniciada la rueda. La divisa experimentó una suba de 4 centavos hasta los $ 14,52.

El volumen operado en el segmento contado alcanzó los u$s 382.4 millones, mientras la semana pasada se caracterizó por superar los u$s 400 millones. En tanto, en futuros del MAE se operaron u$s 4,60 millones.

Por su parte, el dólar blue avanzaba 1 centavo a $ 14,93, luego de experimentar una baja inicial de casi 10 centavos hasta los $ 14,82.

El dólar retrocedió 6,8% durante el mes pasado tras haber tocado el récord de $ 16 en febrero.

En tanto, la liquidación de divisas por parte de los exportadores de granos mostró apenas una leve mejora.

Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, durante la última semana (entre el 04.04.16 y el 08.04.16) las empresas del sector liquidaron la suma de 344.780.804 dólares, contra los u$s 334 millones de la semana previa.

Asimismo, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 08 de abril alcanza los u$s 6.245.448.354, que duplica casi el acumulado para el mismo período del año pasado cuando alcanzó los u$s 3.406.692.131.