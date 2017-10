El dólar comienza la semana con baja de 10 centavos

El dólar minorista comenzaba la semana con una baja de 10 centavos y se vendía así a 17,66 pesos, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar mayorista operaba en tanto con una suba de 5,5 centavos en el MULC, hasta los $ 17,51.

El dólar Banco Nación (BNA) cotizaba a $ 17,70, mientras que el dólar blue se colocaba en los $ 17,73.

En tanto, hoy se conoció una nueva merma en la liquidación de divisas por parte de los agroexportadores.

La liquidación de divisas por parte de las empresas exportadoras de cereales, oleaginosas y derivados se frenó fuerte la semana pasada, cuando alcanzó los casi 289 millones de dólares.

Las empresas, que habían liquidado u$s 336 millones la semana anterior, u$s 406 millones la semana previa y u$s 500 millones la otra, a mediado de septiembre, volcaron al mercado apenas u$s 288.631.364.

Así lo precisó la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas.

De esta forma, el monto liquidado desde comienzos de año hasta el 06 de Octubre asciende a u$s 17.803.408.123.