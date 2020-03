El dólar cierra con su mayor suba semanal desde las elecciones de octubre

El dólar mayorista cerró con su mayor suba semanal desde las elecciones de octubre pasado al sumar 87 centavos y terminar en los $ 63,77, precio al que elevó el Banco Central (BCRA) la ficha por u$s 50 millones en el MULC.

El dólar minorista cerró sin cambios a $ 65 en las pantallas del Banco Nación (BNA), operaciones que se realizaron en forma electrónica sin presencia en las sucursales por orden del Central, en el marco de la cuarentena decretada por el Gobierno.

El dólar blue cerró a $ 84, tras llegar a tocar los $ 88 esta semana, pero el mep y el contado con liqui se movían en terreno positivo de hasta 1,4%: se negociaban a $ 89,79 y $ 90,20 , respectivamente.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central colocó el precio en los $ 65,91, que con el impuesto del 30% genera que el dólar solidario trepe a $ 85,68.

"Las inestables condiciones internacionales apuraron la decisión oficial de aumentar el ritmo de deslizamiento del tipo de cambio, un hecho que comienza a generar ajustes en las proyecciones para el final del segundo bimestre como consecuencia del inesperado y complejo panorama mundial iniciado en los últimos meses", resumió Gustavo Quintana en diálogo con El Cronista en referencia a las reservas que la autoridad monetaria ofrece para abastecer el mercado.

En off the record, una fuente sostuvo que el Central llevaba entregados unos u$s 10 millones.

El peso argentino fue, a diferencia de lo que venía ocurriendo en las últimas ruedas, una de las monedas de la región que más se depreció (-0,35%), mientras que el real se recuperó 1,08%.

"Más allá de que aprovechando el rebote técnico del norte las monedas emergentes se apreciaron, el dólar mayorista a nivel local continuó con la estrategia de gradual deslizamiento", resaltó el economista Gustavo Ber.

Agregó que "una mayor calma exhibieron las brechas, no tanto por una mejora táctica en el apetito por riesgo, sino especialmente por la mayor necesidad transaccional de pesos que tendrán los agentes económicos durante la cuarentena en el actual contexto".