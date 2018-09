El dólar cerró la semana por encima de los $ 40,50 pese a los intentos del Central

El dólar no cedió y marcó su quinta suba consecutiva. Asi, terminó el viernes con una suba de 30 centavos y acumuló en la semana un alza de casi 3 pesos.

Fue pese a los intentos del Banco Central (BCRA) de marcar la cancha desde temprano. En la primera hora de operaciones mediante ventas en contado y futuros y sobre el final de la rueda con el ya utilizado recurso de las subastas.

El Central no recurría al sistema de subastas desde el miércoles pasado, en una rueda en la utilizó todas su armas para bajar la divisa: ventas de bancos amigos, ventas contado y subastas.

De los u$s 200 millones que la entidad anunció que iba a subastar minutos antes del cierre de la rueda adjudicó apenas u$s 75 millones a un precio promedio de u$s 39,84.

Así, el dólar mayorista cerró sin embargo con una suba de 31 centavos a $ 39,86 en el MULC, lo que representa un alza semanal de $ 2,80

En las pantallas del Banco Nación (BNA) el billete sumó 20 centavos hasta los $ 40,30 luego de sumar $ 1,30 en la rueda de ayer y con un avance de $ 2,70 contra el viernes pasado.

El dólar blue se vendía a $ 40.

En lo que va de la semana, el billete marcó cierres en alza en todas las sesiones y lejos quedaron las tres ruedas en baja de miércoles a viernes pasado que dieron algo de respiro al mercado.

Para los analistas, los problemas que acechan al tipo de cambio siguen siendo esencialmente los mismos: dudas sobre el acuerdo con el FMI, muchos pesos en el mercado y poca oferta, a lo que le suman más presión los vencimientos de Lebac del lunes y los rumores de una posible dolarización de la economía.

Si bien este último punto fue desmentido por fuentes del Ministerio de Hacienda y del Central, el tema no cayó bien y ayudó a crear más presión sobre la divisa en un mercado ya por demás en estado de estress.

Reduccción en el stock de Lebac

Tal como adelantó hoy El Cronista, la entidad que dirige Luis Caputo redujo en $ 50.000 millones el stock de Lebac antes de la licitación del martes próximo.

El Central recompró el monto en el mercado secundario durante las últimas semanas , lo que redujo el vencimiento que deberá enfrentar el martes a $ 403.000 millones, unos $ 125.000 millones menos que en agosto.