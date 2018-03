El dólar cerró la semana a $ 13,60 y los exportadores de granos se muestran disconformes

Como es habitual en el último mes, la volatilidad sigue presente en el mercado de cambios y el dólar hoy operó con altibajos de 20 centavos. Para el cierre la divisa se ubicó en $ 13,60 para la venta y la tendencia en el mediano plazo es descendente, 10 centavos encima de la jornada anterior (según datos del Banco Nación).

La sobreoferta de divisas de exportadores y la poca presencia de importadores desencadena este comportamiento del dólar. Pese a que los exportadores de granos se muestran disconformes con los valores actuales, los empresarios más chicos y que también venden sus productos en el exterior siguen presentes y mueven el amperímetro.

“Los exportadores se sienten más cómodos con un dólar cerca de los $ 14”, reconocen en un mesa de cambio mayorista en diálogo con Cronista.com. Sin embargo, desde el sector prima un compromiso asumido con el gobierno de Mauricio Macri para acelerar liquidaciones.

“Las primeras ofertas para la compra y venta de dólares en las pantallas del sistema SIOPEL aparecieron a las 10:08 de hoy, mostrando precios de compra a $ 13,27 y de venta a $ 13,48 pero la primera operación se realizó poco después, a las 10.15, por un monto de un millón de dólares a un tipo de cambio de $ 13,50. Sin embargo, el mercado comenzó a mostrar luego una apreciable tendencia vendedora”, detallaron operadores.

Por su parte, las entidades bancarias operaron un monto record desde la liberación del cepo, con u$s 392 millones. Los mismos estuvieron compuestos por u$s 229 millones al SIOPEL y u$s 163 millones al MEC.

Además, en el mercado de futuros del Rofex se operaron u$s 357 millones, con un fuerte volumen para enero (128 millones) quedando el último precio operado a $ 13,45 y para febrero también con un buen volumen de 100 millones, quedó operado a $13,775 (22,7%TNA).

Ayer el directorio del Banco Central dispuso eliminar el plazo de 15 días que tenían que esperar las empresas que recibían anticipos y prefinanciaciones de exportaciones para liquidar los dólares correspondientes en el mercado cambiario.

Esta medida, en el arranque de la rueda esperaban que provocara algún efecto sobre la oferta y demanda de divisas, pero después del mediodía la ventas volvieron a dominar las pantallas.