El dólar cerró enero en baja: perdió casi 60 centavos

El dólar arrancó la última rueda del mes con una clara tendencia bajista. Tanto cedió el precio, que perforó la barrera psicológica de los $ 37 por algunos instantes. Si bien sobró oferta durante casi toda la rueda, en los últimos minutos, la baja de tasa de las Leliq incitó la compra de divisas; así la cotización mejoró, aunque con el cierre en $ 37,35, el dólar perdió 16 centavos en el día y 35 centavos en el mes.

El dólar hoy se ofreció a un precio promedio en la City de $ 38,28, lo que representa una caída de 31 centavos en el día y un retroceso mensual de 57 centavos. En tanto, el dólar Banco Nación se vendió sobre el final a $ 38,20.

El Banco Central volvió a licitar temprano, y a diferencia de los u$s 20 millones adquiridos ayer, nuevamente subastó y compró u$s 50 millones a un precio promedio de $ 37,0896. Sin embargo no fue la intervención oficial lo que hizo que el precio recortara pérdidas, sino la baja de la tasa de la Leliq.

Baja de tasa

El instrumento por el cual el BCRA regula la cantidad de pesos que hay en el mercado registró hoy la mayor baja desde el 14 de noviembre. En la licitación de Leliq la tasa promedio de corte se ubicó en 53,687%, 1,2 puntos porcentuales menos que el miércoles. A mediados de noviembre la quita había sido de 1,7 puntos porcentuales.

La Leliq llegó a pagar casi 73% poco después de su lanzamiento, es decir que ya se encuentra unos 20 puntos porcentuales abajo. En cuanto a la variación en el mes, Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, apuntó que "acumuló un retroceso de 5,56 puntos porcentuales entre puntas de enero de 2019".

Caamaño, además, resumió que además de la caída de más de cinco puntos de la Leliq, el tipo de cambio no solo cayó sino que "perforó largo y persistentemente el piso de la zona de no intervención, hubo más días con subasta de compra dólares que días sin y la base monetaria cayó entre puntas del mes; todo a la vez".

Caída del dólar en el mundo

Esto fue posible gracias a que en el mercado internacional el dólar pierde fuerza luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos optara por tomar con "paciencia" la suba de la tasa de interés. Por eso es que la divisa estadounidense cedió frente a la mayoría de las monedas de la región.

El tipo de cambio terminó enero fuera de la "zona de no intervención", un fenómeno que se percibió durante gran parte del mes: desde el 10 hasta el 16 y a partir del 22.

Justamente, como el 10 de enero fue el primer día en que el dólar "se cayó" de la banda, las compras del BCRA debutaron en esa rueda. Así, el organismo monetario lleva comprados u$s 560 millones.

Para hoy el piso de la zona de no intervención estaba marcado en $ 37,86 y el techo en $ 48,995.

Según Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio, la caída mensual "contradice las proyecciones de los analistas que anticiparon una evolución más acorde con los lineamientos oficiales que fijaron los valores de la zona de no intervención oficial".

El volumen total operado ascendió a u$s 734 millones.

Por otro lado, en el mercado de futuros de Rofex se negociaron u$s 1785 millones, de los cuales más del 45% se pactó en roll over de enero a febrero. Estos contratos se pactaron a una tasa que rondaba el 47% y marzo cerró a $ 39,75, con una tasa del 39,75%. "Los precios quedaron con bajas en unos 25 centavos, acompañando la baja del spot", detallaron desde ABC Mercado de Cambios.