El dólar cerró en baja a $ 59 tras señales políticas y medida del BCRA

El dólar minorista frenó la fuerte suba que mostró desde el lunes y retrocedió $ 4 en las pantallas del Banco Nación (BNA), donde cerró a $ 59 luego de haber cerrado a $ 63 ayer y tras llegar a tocar un piso de $ 55 en el arranque de la rueda.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) fijó el precio del billete en los $ 59,71, una baja de $ 2,46.

En el mercado mayorista del MULC, el billete mostró un comportamiento similar al perder $ 3,15, con lo que terminó en los $ 57,25, aunque rozó los $ 53 en las primeras operaciones.

La caída fue producto una mezcla de señales. Las políticas, tras el diálogo entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, a lo que se sumaron las economícas con las declaraciones de Emmanuel Fernández Agis, asesor de este último quien habló sobre el rumbo que tomaría la economía en caso de ganar en octubre el Frente de Todos.

Por el lado financiero, el BCRA obligó a los bancos a que vendan dólares para tratar de estabilizar al mercado. Por norma, hace que reduzcan sus tenencias en moneda extranjera.

Las entidades tienen un limite de posición en moneda extranjera del 5% de su patrimonio que se mantiene sin cambios, ahora hay un sublimite del spot de 5%. La decisión busca así generar más oferta en momentos de aumento fuerte de la demanda.

Esto generó que el peso argentino se apreciara casi 5% y fuera la moneda emergente con mejor desempeño, luego de tres ruedas en las que cayó 24,33%.

"El mercado se está estabilizando. Un arranque de $ 8 abajo fue mucho y luego buscó un precio más real", explicó un operador.

Un dato de la rueda fue que el volumen negociado en el segmento de contado fue el más bajo en cuatro meses, sin contar las ruedas con feriado en EE.UU., al alcanzar los u$s 537,720 millones, sin operaciones registradas en el segmento de futuros MAE.

El dólar blue se colocó en los $ 59.

En la rueda de hoy, el Central no vendió reservas, luego de que entre lunes y miércoles inyectara s$s 503 millones. En tanto, el Tesoro colocó apenas u$s 44 millones de los u$s 60 millones diarios que otorga en bloques de u$s 30 millones.

En cuanto a la tasa de Leliq, la promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 74,960% y el monto total adjudicado fue de $VN 284.809 millones, una contracción de $ 36.682 millones.

Qué opina el mercado

"Ayudó el diálogo entre Macri y Fernández y también ayudaron las declaraciones de (Emmanuel) Alvarez Agis, asesor de Fernández, explicando que nadie defaultea por las necesidades que argentina va a tener los próximos años", analizó Christian Buteler.

Y agregó: "El mercado necesitaba señales de quien todavía no presentó su equipo. Son un conjuntio de cosas. Esperemos que esto se calme por el rebote inflacionario que puede venir detrás de la suba del dólar".

El BCRA no vendió reservas y solo subastó u$s 44 millones por cuenta del Tesoro.

Por su parte, Santiago López Alfaro de Delphos consideró que la respuesta del mercado responde "a que durante tres días parte de la posición técnica se limpió. Hay una depuración de mucha gente que deja de vender".

"El gesto político ayuda. Creo que venimos de tres ruedas de depuración, de suba de tasas, suba de tipo de cambio, terminan de vender los que compraron apalancados, venden los que se asustan y en un momento la fuerza vendedora termina y es lo que estamos viendo ahora que es un rebote", opinó.

Para Martín Vauthier, economista y director de EcoGo, "el grueso del impacto tuvo que ver con las señales políticas que se dieron a partir de la tarde de ayer, que era un poco lo que el mercado pedía".

"El Gobierno tiene que llamar al diálogo y asegurar la gobernabilidad y del otro lado la oposición tiene la enorme responsabilidad de aceptar y contribuir y obviamente dar certezas sobre cuál será el programa económico hacia adelante", indicó.

Vauthier reconoció que también hay "un poco menos de combustible", en referencia al desarme de fondos en pesos del lunes, lo que generó una expansión muy importante que llevó yendo a dólar" y advirtió que "queda un combustible potencial como plazos fijos, los fondos en Lecap y FCI en un escenario de más inestabilidad".

Respecto a la medida del Central, consideró que "ayudó en el arranque para fijar expectativas y después el mercado se fue ajustando sola en un contexto que mostró más calma cambiaria".

Ayer, el economista Alvarez Agis coincidió con Luis Caputo en un evento. El hombre de confianza de Alberto Fernández descartó como opción el control de capitales al asegurar que "unicamente puede