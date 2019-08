El dólar cerró a $ 57 tras ventas de reservas del BCRA por u$s 112 millones

Antes de la apertura del mercado, el flamente ministro de Hacienda, Hernán Lacunza y el presidente del BCRA, Guido Sandleris coincidieron en asegurar que el tipo de cambio se encontraba en niveles competitivos y señalaron en que el Gobierno utilizaría las herramientas a su alcance para mantenerlo en los niveles que tocó tras las PASO.

Luego de un lunes negro en el que las acciones y bonos argentinos se derrumbaron y el riesgo país trepó fuerte hasta arañar los 2000 puntos el dólar se mantuvo casi quieto.

Los intentos de avance de la apertura, de 70 centavos en el MAE y de $ 1 en pantallas minoristas, fueron atacados con tres subastas de u$s 50 millones cada una que realizó el Central en contado con reservas propias.

Colocó u$s 50 millones, u$s 34 millones y u$s 28 millones sucesivamente, lo que arrojó al final del día venta de reservas por u$s 122 millons, a lo que se sumaron los u$s 60 millones que la autoridad monetaria coloca a diario por cuenta del Tesoro.

La semana pasada, el BCRA colocó u$s 503 millones en tres ruedas para frenar la fuerte corrida del dólar y marcaron las primeras intervenciones en la era Sandleris.

El dólar minorista cerró a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA), los mismos niveles del viernes pasado.

El dólar mayorista mostró un comportamiento similar y tras tocar un techo de $ 55,70, terminó a perforaba los $ 55 y se vendía a $ 54,75, 25 centavos menos.

El BCRA realizó tres subastas y colocó reservas por u$s 112 millones.

El volumen operado en el segmento de contado volvió a ser bajo, al alcanzar los u$s 544,029 millones, sin que se registraran operaciones en el segmento de futuros MAE.

Sandleris aseguró esta mañana en conferencia de prensa que existe "consenso" respecto a que el tipo de cambio "es competitivo", destacó que la entidad "seguirá interviniendo en el mercado si así lo requiere" y remarcó que tras el salto del dólar el proceso desinflacionario se frenó.

El peso argentino se apreciaba 0,14% cediendo el puesto a por momeda emergente que mantuvo los últimos días a la lira turca, que se depreció 1,16%. Fue en un buen día para las monedas reagionales como real y peso mexicano.

El dólar blue se movía en los $ 59.

"Somos concientes que la incertidumbre actual genera angustia en la población. La estabilidad para el período electoral y posterior al 10 de diciembre es nuestro objetivo para los activos argentinos", destacó Sandleris en confenrencia de prensa.

"Seguiremos interviniendo en el mercado cambiario si así se lo require", destacó.

Santiago López Alfaro de Delphos, consideró que tras las conferencias quedó claro que "se buscará sostener la cotización del dólar en un rango entre $ 55 y $ 60, apelando al clásico instrumental del BCRA, que inclute ventas de dólares controladas, absorción de pesos y regulaciones específicas para contender la demanda".

Reconoció que hubo "pocas precisiones", como por ejemplo faltaron "detalles de la capacidad de acción del BCRA".

"Las conferencias dejaron sabor a poco. Buenas intenciones pero escasas medidas. Se confirmó el rumbo fiscal, monetario y cambiario pero ahora se busca el apoyo político de la oposición y conservar el sustento del FMI", remarcó.

Pronosticó que los "activos financieros seguirán muy presionados por la delicada posición técnica" y los bonistas "podrían no recibir con buenos ojos la defensa del tipo de cambio en ese rango si implica un gran sacrificio".

La tasa promedio total del día de Leliq, equivalente a la tasa de política monetaria del 74,964% y el monto total adjudicado fue de $ 144.926 millones.