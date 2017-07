El dólar cedió un poco pero todavía sigue cargado de volatilidad

Después de haber marcado máximos históricos rueda tras rueda, el jueves pasado se frenó la racha alcista y dólar mayorista arranca la semana por debajo de la barrera psicológica de los $ 17. De todos modos, el debilitamiento del tipo de cambio no está asegurado, menos cuando la volatilidad sigue vigente. Lo que sí es un hecho es que el viernes el mercado cambiario cerró vendedor.



En la víspera, el dólar mayorista terminó diez centavos abajo, a $16,98, mientras que en las pizarras el billete procesó la baja de última hora del jueves y la caída del viernes: se vendió a un promedio de $ 17,29, ocho centavos menos que el pico de $ 17,37 al que llegó el miércoles.



Para Consultatio, la corrección reciente del tipo de cambio sorprendió más por su velocidad que por el nuevo nivel alcanzado: "En perspectiva, el nivel actual de $ 16,98, está bastante alineado con las previsiones. El tipo de cambio arrancó el año casi en $ 16, y las expectativas de fin de año según el REM se mantuvieron relativamente estables por encima de $ 18 durante gran parte del primer semestre. Hoy cotiza en la mitad de ese rango". Tal como detalla Gustavo Quintana de PR Corredores de Cambio en su informe, la baja de las dos últimas ruedas de la semana sirvió para moderar el salto del tipo de cambio, ya que si bien el dólar sumó 35 centavos, fue inferior al aumento de la semana previa, cuando el avance acumuló 45 centavos.



Al igual que el jueves, la venta de los exportadores superó ampliamente lo liquidado la semana previa. Según Global Agro Broker, los cerealeros entregaron unos u$s 150 millones, el doble que el promedio diario de la última semana de junio. Además, indicaron que, mientras la oferta de las primeras horas correspondieron a bancos provinciales, los exportadores aparecieron cuando el dólar volvió a atravesar la barrera de los $ 17.



Por otro lado, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios, opinó: "Parecería que estas dos bajas consecutivas del dólar mayorista alivian al BCRA, que hoy (por el viernes) volvió a incrementar la tasa del mercado secundario de las Lebac a 26,10% anual. Hay que tener en cuenta que ya había empezado a aumentarla a 25,8% el miércoles, cuando el dólar cerró a $ 17,14".



En cuanto al volumen, se viene operando en línea con las ruedas previas: en el spot se negociaron casi u$s 500 millones.