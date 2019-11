El dólar cedió por las ventas de los exportadores

Si bien el dólar abrió en alza, perdió fuerza hasta quedar en el valor mínimo del día, a $ 59,71 en el MULC, luego de que el viernes terminara también a la baja, en $ 59,77. Fueron las ventas del campo las que propiciaron esta caída, un vuelco que le permitió al Banco Nación, probablemente por orden del Banco Central, comprar unos u$s130 millones.

El dólar mayorista tardó en arrancar, en sintonía con lo que sucede desde hace varias ruedas ya; no obstante, la primera operación la hizo en terreno positivo: tres centavos arriba. La suba duró poco, la oferta de agrodólares sobrepasó a la demanda -compras que son acotadas por el cepo cambiario- y el precio torció el rumbo.

"Me parece que estos precios son un piso. No creo que baje más", opinó Miguel Bucceri desde la mesa de dinero de Oubiña Cambios.

Para sorpresa de los operadores, después de la baja, no se percibía presencia oficial; no estaban ni los bancos públicos ni el Banco Central (BCRA). Finalmente, el Banco Nación dijo presente y aprovechó los precios. "Después de comprar en $ 59,74, el Nación siguió pagando en $ 59,10 y se llevó unos u$s 130 millones", advirtió una fuente.

Sobre los vendedores, Claudio García, de PR Corredores de Cambio, mencionó que "hoy se ve algo de más de oferta de cerealeros que en días anteriores".

El billete se vendió sin cambios en el Banco Nación, donde las pantallas lo ofrecieron siempre a $ 62,50. Lo mismo se notó en el resto de las pizarras, ya que el precio promedio quedó en $ 62,91, tan solo un centavo más que el valor del viernes.

El dólar blue, en tanto, se negociaba en torno a los $ 68,25, 25 centavos menos que el valor de la rueda previa.

El cuanto al contado con liqui, el precio del dólar que resulta de la venta de activos locales en el exterior se ubicó $ 75,08, un 0,5% arriba.

El volumen operado en el mercado spot ascendió a casi u$s 400 millones.

Leliq

En las subastas de Leliq del Banco Central se adjudicaron $ 99.000 millones en la primera, a una tasa promedio de 63,003% y $ 23.411 millones, en la segunda a una tasa media de 63%. El resumen, según Leonardo Svirsky, de Bull Market, fue: una tasa de política monetaria en 63,003% y un monto total adjudicado de $ 12.411 millones, lo que significó una expansión de $ 33.680 millones.

Caen las monedas de la región

Si se toma a las demás divisas de la región, la moneda doméstica se diferenció con una suba leve contra el dólar, de 0,1%, pero suba al fin. Es que tanto el peso mexicano, como el real y el peso colombiano perdieron terreno contra la moneda estadounidense: cedieron entre 0,17% y 0,65%. En cambio, el peso chileno se diferenció por un avance de más de 1%, aunque cabe recordar que, incluso con la recuperación de hoy, en el último mes acumula un desplome de casi 8%.