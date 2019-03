El dólar cayó un peso después de la reacción del BCRA al dato de inflación

El dólar cayó 1,88% en el mercado mayorista un día después de la publicación del dato de inflación de febrero, un 3,8% mensual que impulsó al Banco Central (BCRA) a hacer aún más contractivas sus metas de base monetaria para el resto del año. El jueves, la oficialización de la venta de u$s 9600 millones por parte del Tesoro en subastas diarias a partir de abril ya había contribuido a calmar a la divisa.

El mayorista cerró a $ 39,98 -76 centavos de retroceso- mientras que el minorista estaba en $ 40,975 antes del cierre de la rueda, una caída de un peso.

De esta forma, el mercado digirió los anuncios que realizó el presidente del BCRA respecto a la meta monetaria y el ajuste de la zona de no intervención. El jueves, el billete ya había perdido 50 centavos luego de confirmarse que el Gobierno venderá u$s 9600 millones hasta diciembre a razón de u$s 60 millones diarios.

Además hoy se supo que la autoridad monetaria empuja un programa de creadores de mercado para la plaza cambiaria, con el objeto de dar más estabilidad al dólar.

En la plaza minorista, el dólar se movía en los $ 41 en las pantallas del Banco Nación (BNA), 80 centavos por debajo del cierre de ayer.

Antes del cierre de la rueda cambiaria, el promedio entre bancos que realiza el BCRA colocó el precio en los $ 40,975, 98 centavos por debajo del día anterior.

En tanto, como casi toda esta semana, el BCRA celebró dos licitaciones de Leliq éste viernes. La tasa promedio total, tasa de política monetaria, fue 63,744%, apenas 8 puntos básicos por encima de su nivel del jueves. El monto total adjudicado en las dos licitaciones fue de $ 204.863 millones, lo que según operadores implicó una expansión monetaria de $ 1329 millones más intereses en el día.

"La oferta de dólares se instaló desde temprano y sugiere otra jornada con fuerte baja del tipo de cambio mayorista", graficó Gustavo Quintana de PR Cambios y vaticinó el comienzo de "un nuevo proceso de apreciación en marcha".

En la misma línea, Claudio García de Oubiña Cambios consideró que las decisiones del Copon "calman a las fieras por un tiempo".

"Con las tasas en estos números algunos que salieron ahora vuelve a entrar total le estás sacando unos 10 puntos más", señaló.

Los operadores coincidieron en que la fuerte oferta respondió a ingresos desde el exterior de fondos para posicionarse en la Argentina y liquidación de exportadores ante la baja del billte.

El dólar blue se movía en los $ 41.