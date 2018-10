El dólar cayó un 4,4% y fue la baja más importante en 16 años

El dólar arranco la semana y el último trimestre de una manera auspiciosa. Si bien el arranque de la rueda la tendencia del tipo de cambio fue al alza, luego comenzó un ajuste que llevo al billete a cerrar en $ 39,45, perdiendo $ 1,80 en un solo día, cayendo un 4,42% diario.

La caída del dólar lleva a que la misma sea no solo la más alta de la era Macri, sino que debemos remontarnos hasta marzo 2002 para ver una caída del dólar de igual magnitud.

Durante la rueda de ayer se han visto ventas de "manos amigas", sumado al anuncio del Banco Central (BCRA) sobre la licitación de Letras de Liquidez (Leliq) a 7 días, a las que solo pueden acceder los bancos.

Ayer tuvo su debut oficial el nuevo esquema monetario dentro del cual el BCRA se compromete a no operar dentro de las bandas entre $ 44 y $ 34, que se irán ajustando a una tasa del 3% mensual a la vez que se ha comprometido a no hacer crecer la base monetaria y dejando que la tasa de interés la disponga la oferta y demanda del mercado.

Por SOFÍA BUSTAMANTE

Dentro de este marco, otro de los factores que colaboraron en la caída del dólar la suba de las tasas de interés de las Leliq que escaló a niveles de 71,99% desde los 67,17% del viernes pasado, adjudicando un monto de $ 71.060 millones. Por último, en la plaza minorista, el billete mostró un comportamiento similar al perder $ 1,60 en las pantallas del Banco Nacion (BNA), donde terminó a $ 40,50.

Un operador de mesa de bonos de un banco local considera que hacia adelante, la variable ya no es el tipo de cambio sino la tasa de interés. “Vamos a ver volatilidad en la de tasa interés y este es la variable clave que habrá que ir monitoreando hacia adelante. Creo que el BCRA no va tener duda en subir las tasas de interés hasta que las empresas comiencen a vender dólar y desestimular la demanda de moneda extranjera”.

La misma fuente resaltó que hay varios factores que colaboran en el ajuste del dolar. “Hay que recordar que el Tesoro tiene que vender u$s 4500 millones en el mercado, a la vez que a este tipo de cambio se deberían incrementar las exportaciones. Hay que señalar que la balanza de turismo estamos viendo un cambio significativo", indicó. Y agregó: “El dólar turista, que en su momento se iban más de u$s 11.000 millones ya no lo vamos a tener este año ni el entrante, sumado a que en las ciudades limítrofes con Chile y Uruguay estamos viendo un ingreso interesante de extranjeros comprando en argentina, es decir, se produce proceso el inverso que lo que ocurría con el dólar a 18”.

Por último, para el trader hay que estar mas atento a la banda inferior que a la superior dentro de la banda de fluctuación propuesta por la autoridad monetaria. “Va a haber fuentes de dólar en el mercado de acá en adelante, apoyado también por el ingreso provenientes por la cosecha y el campo. Por esto, no me preocupa tanto la banda superior de la banda de flotación sino más bien la banda inferior. Vemos al tipo de cambio pudiendo ir a la banda inferior mas que la banda superior en los próximos meses”, indicó.