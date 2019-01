El dólar cayó, pero cerró la semana en la "zona de no intervención"

Tras cuatro ruedas consecutivas en las que el tipo de cambio registró una tendencia alcista, ascenso que lo ayudó a colocarse nuevamente en la zona de no intervención establecida por el Banco Central (BCRA), el dólar terminó la semana debilitado.

El dólar mayorista operó en torno a los $ 37,56 y $ 37,67 pero quedó más cerca del mínimo intradiario, en $ 37,58, 13 centavos menos que el precio del jueves.

En sintonía, el billete se vendió 18 centavos más barato en las pizarras de la City, a un promedio de $ 38,56. En tanto, en el Banco Nacion se ofreció, sobre el final de la rueda, a $ 38,50 para la venta, 20 centavos menos que el jueves.

El saldo semanal es un avance, tal como rescató Gustavo Quintana en su informe diario de PR Corredores de Cambio: "La divisa norteamericana terminó la última rueda de la semana con la única caída de la misma, una circunstancia que no impidió que el resultado final arrojara una suba del tipo de cambio. El dólar acumuló 68 centavos".

Los operadores explicaron que la rueda del viernes contó con un condimento adicional, ya que el lunes será feriado en Estados Unidos, es decir que aquellos inversores que tenían pensado operar en el arranque de la semana que viene debían hacerlo hoy o esperar hasta el martes a que se normalicen los negocios.

De todas formas, el volumen no superó demasiado el monto de ruedas anteriores: u$s 725 millones, apenas 16% más que en la jornada previa, según cálculos de ABC Mercado de Cambios.

Previsiones para el lunes

Como cada tercer lunes de enero, se conmemora a Martin Luther King en Estados Unidos. Que en Wall Street no haya mercado no implica que el tipo de cambio esté exento de sobresaltos.

"Debería estar tranquilo, salvo que afloje más y tenga que comprar el Central. Eso lo descalabra, porque siempre es en horarios distintos, al igual que la cantidad, no siempre es la misma", comentaron en off the record desde una mesa de dinero porteña.

Es que el dólar cayó y aunque todavía permanece dentro de la "zona de no intervención", banda que hoy estuvo delimitada por un piso de $ 37,547 y un techo de $ 48,59, de seguir en $ 37,58 el lunes se ubicará debajo de $ 37,619, el mínimo fijado para el 21 de enero.

Por otro lado, Fernando Izzo, de ABC, detalló que el mercado cambiario estuvo "a contramano" de lo que pasaba con el dólar a nivel global, "ya que se revaluó la divisa norteamericana contra las monedas extranjeras y, en especial, contra las emergentes".

En cuanto a la licitación de Leliq, se adjudicaron $ 162.234 millones, de los $ 140.353 millones que vencían hoy, a una tasa promedio de 57,253%.