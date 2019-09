El dólar cayó a $ 58 gracias a que el BCRA pisó el precio con ventas de contado

El promedio del billete se ubicó en $ 58,06 para la venta, son 43 centavos menos que en la rueda previa. Por su parte, el dólar minorista se vendió a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA), al mismo precio de cierre de ayer.

El dólar mayorista terminó prácticamante sin cambios, ya que subió dos centavos, a $ 56, sin embargo esto no reflejó lo que sucedió durante la rueda. En la apertura el tipo de cambio se debilitó pero pasado el mediodía la cotización se dio vuelta y empezó a subir, pero ahí estuvo, al igual que ayer, el Banco Central (BCRA) para frenar la escalada; la entidad necesitó no más de u$s 50 millones.

Si bien cuando el Central apareció por primera vez los operadores no estaban seguros de que fuera "él", luego lo confirmaron. Desde varias mesas de dinero lo aseguraron. "Está parado en el offer con fichas de u$s 10 millones" dijó un operador en off the record.

Por su parte, Leonardo Svirsky, de BullMarket Brokers, aseguró vía Twitter: "Se ven en el Siopel ofertas de dólares de u$s 10 y u$s 20 millones, todo indica que estaría el BCRA, cosa que no puedo afirmar".

Es que aunque en el mercado no se sabe quién compra y quién vende, otro operador explicó que durante todo el día las posturas de los inversores privados fueron de uno o dos millones. "Ahora está puesto con 10 palos en $ 56,04", comentó la misma fuente, una afirmación que dejaba en claro por qué el tipo de cambio mayorista rondaba valores inferiores en ese momento, los $ 55, 03.

En cuanto al monto que terminó vendiendo el BCRA, los cálculos de la City daban "no más de u$s 50 millones".

"El BCRA tuvo que poner un freno al valor de la divisa con partidas de u$s 10 millones de dólares y llegó a cargar en el sistema un total de casi u$s 100 millones con 1 centavo de diferencia en cada una de las ofertas de dólares y se calcula que habrá vendido no más de u$s 50 millones", informaron desde ABC Mercado de Cambios.

El dólar blue, un mercado que recuperó protagonismo tras la implementación de controles de cambios, se vendía a menos de $ 59, a $ 5875. Este valor está por debajo del pico de $ 63,50 que mostró a comienzos de semana, inmediatamente después de conocerse las medidas del Gobierno.

Detalles de la rueda

No hubo referencia en el arranque del día. El dólar mayorista registró precio recién una hora después del inicio de la rueda; la primera operación se pactó a la baja. Esta tendencia se profundicó hasta la media rueda, cuando tocó un mínimo en $ 55,45.

Ayer el dólar en el MULC terminó dos centavos abajo, en $ 55,98, en una jornada en la que por primera vez desde que se acordó el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el Banco Central (BCRA) intervino de forma directa en el mercado spot. De esta forma, abandonó el sistema de subastas que adoptó tras la firma del acuerdo con el FMI.

Sin subastas, los inversores tienen menos margen para "descrubir" los movimientos del Central.

El BCRA efectuó la segunda subasta de Leliq por $ 111.229 millones, a una tasa promedio de 85,942%., algo inferior al 86% de ayer.

El volumen operado sigue siendo muy chico: u$s 446 millones de dólares, 5% más que el martes.