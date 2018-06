El dólar cayó a $ 28,41 por ventas del campo y de inversores de bono dual

El dólar cerró ayer con una caída de 77 centavos en terreno mayorista, a

$ 27,58, y de 44 centavos en las pizarras, a un promedio de $ 28,41. Sin embargo, el saldo final, una baja contundente, nada tuvo que ver con lo que sucedió durante la rueda. La tendencia nunca estuvo definida, en especial porque después del cierre, a las 15 horas, no terminaban los negocios. Es que el Banco Central (BCRA) subastó dólares entre las 15 y las 15.15 horas e hizo el anuncio a las 16 horas: por esta vía vendió

u$s 175 millones a un precio de corte de $ 27,4936.

Esta medida forma paquete estratégico del BCRA para golpear al dólar, que incluye bajar la posición general de cambios y aumentar el encaje de los bancos. De todas formas, los operadores indicaron que la subasta no influyó en la rueda de ayer porque funciona solo si las entidades no están excedidas en la posición de cambios, por el contrario, la baja estuvo ligada a las liquidaciones de los agroexportadores unos u$s 200 millones calculó global Agro Broker y a las ventas de dólares financieros que entraron para invertir en dos bonos licitados ayer.

El volumen del mercado spot fue acotado, cerca de u$s 500 millones (un 20% menos que en la víspera), debido a la incertidumbre que todavía se percibe en la plaza porteña sobre el rumbo que tomará el dólar.

Según detalló Gustavo Quintana en su informe diario de PR Corredores de Cambio, la moneda de EE.UU. mostró marcada volatilidad y cambios bruscos en su cotización producto de las normas puestas en vigencia por el Banco Central. Prueba de la volatilidad del mercado son los precios mínimos y máximos intradiarios. Los mínimos del día se anotaron a poco de la apertura de la jornada en $ 27,50, un valor que rápidamente quedó desplazado por la lenta pero persistente aparición de órdenes de compra que fueron impulsando reacciones alcistas del tipo de cambio, que lo llevaron a tocar máximos en $ 28,15, señaló Quintana. Ya sobre el cierre, la aparición de órdenes de venta generaron una baja, no obstante, tal como describió Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, alrededor de las 13 horas la cotización superaba los $ 28, pero la hazaña se daba con un volumen bastante pobre transado, de unos u$s 128 millones.

Claudio García, operador y apoderado de Oubiña Cambios, comentó que ayer no participaron los bancos oficiales y que en la subasta, las ofertas que pusieron no fueron muy buenas. El experto resaltó que si bien el tipo de cambio pasó de $ 28 después terminó achicando: Por lo menos se logró el objetivo de que achique un poco el precio. García cree que la tendencia a la baja debería mantenerse, al menos en las primeras horas de negocios de hoy. Después serán la licitación de los nuevos bonos del Tesoro y de las Lebac lo que determine el precio de cierre.

En cuanto a los futuros, desde Global Agro Broker indicaron que se negociaron más tomadores que la divisa de contado durante toda la rueda, con tasas implícitas muy elevadas, superiores a 45% anual los plazos próximos. A su vez, informaron que hubo muchísima volatilidad y volumen concentrado en trading del plazo corto. En Rofex, el volumen ascendió a casi $ 13.700 millones.

Subasta. El BCRA anunció por la mañana que ofrecería tanto el lunes como el martes moneda extranjera vía subasta. En la City dijeron que el rango fue $27,35 y $ 27,49 y descartaron que la estrategia sirviera para combatir el alza del dólar.

Cuando cierra la rueda los bancos no pueden quedar comprados, tiene un PGN (Posición Global Neta en Moneda Extranjera) casi en cero, con lo cual, el banco que compra en la subasta es uno que puntualmente necesita cubrir algo o que quedó descalzado, sostuvo el operador de un banco.

En la misma línea, Quintana explicó que la subasta funciona solo si las entidades no están excedidas en la posición de cambios: No creo que sean compras especulativas, es un recurso al que pueden recurrir cuando quedan necesitados de divisas sobre el final de la rueda y los precios del mercado no los tientan, apuestan a cubrirse abajo haciendo ofertas en la subasta del BCRA. En tanto, desde una mesa de dinero de una casa de cambio, agregaron: Se ve que dentro de todo, con la subasta del Central, dejaron de pagar los que pagaban cualquier precio sobre la hora; sabiendo que se iban a poder cubrir en la subasta.