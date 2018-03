El dólar cayó 12 centavos a $ 14,91 y el Central compró u$s 70 millones

El dólar minorista retrocedió ayer doce centavos y cerró a $14,55 para la compra y $14,91 para la venta, según el promedio de los principales bancos y casas de cambio relevado por el Banco Central (BCRA), en un mercado con mayor volumen que semanas anteriores.

La divisa estadounidense volvió a ubicarse por debajo de los $15, como resultado de una baja en el mercado mayorista, donde cerró en $14,68, según datos del Mercado Abierto Electrónico (MAE).

"El mercado de cambios sigue ofertando dólares, debido a que ahora el negocio de los bancos y empresas pasa por vender dólares de su posición y aprovechar la tasa de interés que pagaría el BCRA en Lebac", comentó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.

Para Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambios, la tendencia bajista podría extenderse las próximas semanas: "Las tasas de interés se mantienen algo elevadas y junto a las mayores necesidades de pesos destinados a atender vencimientos impositivos de este mes y el próximo, coadyuvan para que el contexto de menor presión cambiaria se mantenga durante el próximo bimestre, al menos".

El dólar mayorista perdió cinco centavos, ó 0,34%, para cerrar en los $14,63 para la venta en la rueda de ayer.

"La mayor fluidez observada en los ingresos desde el exterior comienza a hacerse sentir con cierto impacto en la cotización del dólar que lleva ya dos días seguidos con bajas que, sin ser de magnitud, marcan una tendencia de relativa debilidad", completó Quintana.

El volumen negociado ascendió a u$s 424 millones en el mercado de contado (spot), mientras en los futuros se transaron u$s 10,60 millones en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y u$s 151 millones en el Rofex. El mes pasado el promedio quedó bien por debajo de los u$s 300 millones.

La caída de la divisa en el segmento mayorista se reflejó en el promedio de bancos y casas de cambio de esta ciudad, donde retrocedió a $14,90 para la venta. La brecha entre el dólar paralelo, que perdió diez centavos ó 0,66% a $15,10, y el que se negoció en pizarras de la City porteña se mantuvo en un limitado 1,34%.

La merma del dólar mayorista se trasladó a los tipos de cambio implícitos en las operaciones bursátiles: el dólar llamado "contado con liquidación" y el dólar bono operaban en la zona de $14,70.

"Esto da la pauta del poco interés de bancos y empresas en tomar cobertura para sus negocios, con la certeza que para mayo el valor de la divisa bajaría debido al ingreso de liquidaciones de cerealeros", destacaron desde ABC Mercado de Cambios.

Al igual que el lunes, el BCRA tuvo participación compradora y obtuvo u$s 70 millones, que se suman a los u$s25 millones adquiridos en la víspera. De esta forma, las reservas internacionales de la entidad monetaria sumaron 136 millones en los últimos dos días y finalizaron en u$s 29.538 millones.