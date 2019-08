El dólar cayó 10 centavos sin ventas del BCRA y en un mal día para las monedas emergentes

El dólar cayó 10 centavos y cerró a $ 57,20 según el promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA), en una rueda en la que la autoridad monetaria no vendió reservas y con un contexto internacional difícil que mostró números rojos para la mayoría de las monedas emergentes.

El dólar minorista cerró sin cambios a $ 57 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

En el mercado mayorista del MULC, la divisa sumó 14 centavos y terminó a $ 55,29, lo que fue atribuído por operadores a "demanda por cobertura" que derivó en una nueva leve suba, la cuarta consecutiva.

Un detalle no menor es que las primeras operaciones se registraron recién una hora después de la apertura del mercado y el monto operado volvió a ser muy bajo al alcanzar apenas los u$s 377,315 millones, 22% menos que el viernes.

El Banco Central no vendió reservas propias, desde las PASO colocó casi u$s 800 millones, pero si u$s 60 millones por cuenta del Tesoro.

El peso argentino se depreció 0,28% en un mal día para la mayoría de las monedas emergentes por el recrudecimiento de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos

Gustavo Quintana de PR Cambios explicó que "las últimas regulaciones oficiales restringieron mucho la operatoria", en referencia a la decisión de la entidad que dirige Guido Sandleris de obligar a los bancos a que reduzcan sus tenencias en moneda extranjera.

El dólar blue se colocó en los $ 57.50.

En diálogo con El Cronista, Fernando Camusso, de Rafaela Capital, consideró que "el overshooting parece haber encontrado en $ 60 su techo".

"Es un valor sobrado de equilibrio, incluso para algún organismo internacional hasta está sobrevaluado un 10. Creo que el mercado por ahora toma nota de esto y de que en $ 60 es un valor a defender. Por eso creo que el peso argentino estuvo aislado de las cotizaciones de emergentes", analizó.

Planteó que de ahora en más entran en juego cinco factores, que son "la estabilidad del TCN, la evolución de las reservas internacionales, la deuda de corto, el desembolso del FMI de u$s 5.600 millones y el retiro de depóstos en dólares".

"Los números están ajustados y de no mediar algún evento problemático, los compromisos del 2019 se podrían afrontar. Claro, todo depende que no haya mayores retiros de dólares del sistema, lo cual afecta reservas via encajes y que no haya que intervenir con fuertes compras del BCRA", agregó.

En la licitación de Leliq, la tasa promedio total del día equivalente a la tasa de política monetaria fue 74.987% y el monto total adjudicado fue de $ 321.815 millones, en un día con vencimientos por $ 336.667 millones, lo que implica una expansión de $ 14.852 millones.

La semana pasada el Banco Central vendió u$s 759 millones para evitar un nuevo salto del dólar que se mantuvo en los $ 57 en las pantallas del BNA.