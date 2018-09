El dólar cayó $ 1 por efecto "Lecap" y el ingreso de capitales desde el exterior

Tras una exitosa colocación de Lecap que sirvió para absorber los pesos que quedaron libres tras el desarme de Lebac, el dólar cayó hoy un peso. Fue una rueda que se caracterizó por el desarme de posiciones y por el ingreso de fondos del exterior para posicionarse en activos locales.

El dólar mayorista perdió así 1,01 pesos y cerró la rueda a $ 38,20 en el MULC, tras tocar mínimos en $ 37,60.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se colocó en los $ 38,98, $ 1,14 por debajo del cierre de ayer. El volumen negociado en el segmento contado fue de u$s 484,767 millones, muy lejos de los u$s 700 millones de ayer, mientras que en futuros MAE se movieron u$s 10 millones.

En las pantallas del Banco Nación (BNA) el billete terminó a $ 38,80. El dólar blue se colocó en los $ 39.

A diferencia de lo que pasó entre lunes y miércoles, no hubo participación del BCRA en el mercado de cambios, ni a contado ni en futuros. "Toda fue participación privada", remarcaron operadores.

Ayer, la colocación de Lecap captó el 80% de los pesos que resultaron del desarme de Lebac. En Hacienda creen además que el rendimiento de 50% dio una señal de baja de tasas para la economía real. La emisión recibió ofertas por $ 121.667 millones y habrían entrado u$s 900 millones del exterior.

"Los ingresos de divisas y el desarme de posiciones destinados a armar carteras de inversión en activos domésticos recrearon un escenario de otras épocas y justificaron la fuerte caída experimentada", explicó PR Cambios en un informe a clientes.

Qué vieron los analistas

Federico Furiase, director de Estudio Eco Go destacó que hoy "se vieron fondos en dólares que entraron de afuera a colocarse en pesos y un Banco Central que está interviniendo en la curva de futuros y eso le da oxígeno al dólar, el riesgo país y los precios de las acciones".

Alertó que para que este clima se mantenga es imprescindible "que el FMI amplíe el préstamos dando mayor margen para que el BCRA intervenga en el mercado de cambios para defender el peso y que por otro lado te adelante desembolso para desterrar los riesgos de default".

Gustavo Neffa, director de Research for Traders también fue optimista: "Están entrando capitales, se revirtió la cosa y eso es algo positivo".

"Creo que vamos a tener tranquilidad en las próximas semanas", pronosticó.

Fernando Camusso de Rafaela Capital coincidió en señalar a las Lecap y los ingresos desde el exterior como claves para calmar al dólar: "La verdad que el 80% de colocación de Lecap tras el desarme de Lebac a lo que se agrega vencimiento de Botes fue muy bueno. Si a eso le agregamos que entraron aproximadamente u$S 900 a 1.000 millones para posicionarse en Lecap marca que empieza a haber oferta de privados de dólares".