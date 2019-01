El dólar cae y sigue debajo del piso pese a nuevas compras del Central

El dólar mayorista retrocedía 8 centavos y operaba a $ en el MULC, unos 38 centavos por debajo del piso de la zona de no intervención cambiaria.

La nueva baja del tipo de cambio se da luego de que el Banco Central (BCRA) subastó a las 11 de la mañana u$s 40 millones de los que compró su totalidad a un precio promedio de $ 37.0990, siendo el máximo precio de compra de 37.0990, apenas por encima del $ 37,08 de ayer.

Esto representa una inyección de $ 1.484 millones, que se suman a los $ 746 millones de ayer.

"El inicio de rueda fue muy pesada y con una apertura que marcó cierta incertidumbre de precio", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

El dólar minorista operaba sin cambios en su cotización a $ 38 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El promedio entre bancos que realiza el BCRA también se mostraba estable a $ 38,16.

El jueves el dólar perforó el piso de la zona de no intervención y generó que el Banco Central saliera por primera vez desde la implementación del nuevo programa monetario a comprar u$s 20 millones. La divisa ya había perforado el piso el lunes pero la autoridad monetario optó por no intervenir en la plaza.

Sin embargo, esto no impidió que el billete perdiera 30 centavos en promedio y cerrara 27 centavos por debajo del piso inferior de la banda.

Para hoy la zona de intervención fijada por el Banco Central tiene un piso de $ 37,379 y un techo de $ 48,37.

La calma que muestra el mercado cambiario, con mayor oferta por liquidación de cosecha y poca demanda, permitió ayer una nueva baja en la tasa de Leliq.

El BCRA va a comprar reservas con cautela para no emitir pesos de más. Ayer la entidad conducida por Guido Sandleris intentó dar dos señales, una fue el compromiso con la zona de no intervención, por lo que comprará para moderar la apreciación del peso con la idea de evitar episodios como la corrida de 2018.

Otra señal fue que las compras tendrán muy en cuenta cuántos pesos inyectan a la calle para no romper el equilibrio monetario, todavía muy precario.