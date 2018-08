El dólar borró la suba y retoma la calma tras reducción en monto de la subasta

El dólar minorista cerró sin cambios a 28 pesos en las pantallas del Banco Nación (BNA), luego de tocar los $ 28,20 durante la rueda.

En el promedio que realiza entre entidad el Banco Central (BCRA) la divisa terminó 5 centavos abajo a $ 28,17, luego de haber saltado a $ 28,30 en la sesión.

El dolar mayorista mostró un comportamiento similar en el arranque, cuando trepó 18 centavos hasta los $ 27,70, aunque la reaparición de oferta privada hizo que terminara la rueda 7 centavos abajo a $ 27,45 en el MULC.

Ayer, la decisión del Ministerio de Hacienda de recortar el monto de la subasta que se realiza cada medida al mercado - de u$s 100 millones a u$s 75 millones en los primeros 3 días y a $ 50 millones después le puso- puso algo de presión al billete que llegó a subir hasta 30 centavos, comportamiento que se repitió hoy.

"El arranque se puso tomador, pero más tarde apareció oferta que correspondería a fondos desde el exterior y el precio bajó", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios en diálogo con El Cronista.

En la habitual subasta de los mediodías, el Central colocó u$s 75 millones a un precio promedio de corte de $ 27,61, con un mínimo adjudicado a $ 27,61.

El volumen operado en el segmento contado fue bajo de u$s 451,574 y en futuros MAE se movieron u$s 3,10 millones.

El dolar blue operaba a $ 28,20.

"La suba de ayer no pudo sostenerse por el empuje de una renovada oferta de dólares que le hizo perder gran parte de la ganancia logradas en la primera jornada del mes. Los precios reflejaron la virtual desaparición de la presión compradora desatada ayer a partir del anuncio oficial", agregó Quintana en su informe a clientes.

Desde el mercado señalaron que la oferta provino de "manos privadas, producto seguramente por ingreso de fondos desde el exterior".

Desde ABC Mercado de Cambios habló de "la incursión vendiendo en el mercado de futuros Rofex en la medida de lo necesario para tranquilizar a los demandantes de la divisa".

"En futuro hoy se hicieron operaciones por el 40% del volumen total operado - intervino el BCRA en este plazo - y a una tasa implícita en el precio de 38%TNA ($ 28,3100) pero lo notable es que en el corto (agosto) tiene un saldo a vencer de I.A de 1.514 millones, cuando en setiembre solo hay coberturas por 500 millones a $ 29,15 muestra el cortoplacismo con que se opera", agregaron.

El lento desarme de la subasta

Ayer, la divisa comenzó la rueda casi planchada pero se despertó luego de que el Ministerio de Hacienda diera a conocer un comunicado en el que anunció que "en consideración a la posición de liquidez en pesos que acumuló ", dio orden al Central para reducir las ventas de dólares diaria.

Así, de los u$s 100 millones que se colocan cada mediodía se decidió reducir la suma a u$s 75 millones en los próximos 3 días hábiles y a u$s 50 millones diarios a partir de ahí.

La decisión fue adoptada luego de que ayer, tras las dificultades para sortear una corrida cambiaria que comenzó a fines de abril, el Central consiguió cerrar julio como el primer mes del año con una baja en la cotización dólar.

Con la medida, el Gobierno busca comenzar a retirar el corsé que hay alrededor del dólar y comenzar a abrir un camino hacia la baja de tasas.

Para los analistas y economistas consultados por El Cronista, consideraron que la decisión de ir reduciendo el monto que subastado es positiva, ya que hay que comenzar a desarmar esta operatoria que se implementó en plena crisis cambiaria antes que se acabe el dinero de la ayuda del FMI.