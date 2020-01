El dólar bolsa cayó y el BCRA volvió a comprar para engrosar reservas

El dólar se mantuvo sin cambios en todos sus segmentos, salvo en el MEP o bolsa, donde registró una caída de 1,4%, hasta los $ 74,95. En el mercado mayorista del MULC el billete se mantuvo clavado en los $ 59,81 por quinta rueda consecutiva.

Tal como sucedió ayer, el Banco Central (BCRA) aprovechó para sumar dólares a sus reservas al compras estimadas entre u$s 70 y u$s 90 millones, según estimaron fuentes privadas. El martes, la autoridad monetaria había sumado poco más de u$s 70 millones a sus arcas.

El dólar "solidario" se mantuvo sin cambios en los $ 81,90, mientras que en las pantallas minoristas del Banco Nación (BNA) el billete cerró a $ 63.

El dólar blue operó en niveles de ayer a $ 75,50. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 310,309 millones, sin operaciones en el sector de futuros MAE.

"Como viene pasando desde fines de diciembre y en lo que va del año, el mayorista sigue controlado por ahora por el BCRA que atiende la demanda y compra cuando hay excedente, por las restricciones al comercio exterior, como así también a la compra de la divisa para otros tipos de conceptos registrados por las normas actuales", señalaron desde ABC Mercado de Cambios.

Y agregaron que "por ello la entidad hoy otra vez tuvo que comprar alrededor de u$s 70 millones para equilibrar el mercado y mantener el precio de la divisa en sus niveles anteriores".