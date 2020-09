El dólar blue volvió a subir y cerró septiembre con un avance de $ 12

El dólar blue sumó $ 1 y cerró así en los $ 147. De esta forma, el billete que opera en el mercado paralelo termina el mes de septiembre con un alza de $ 12, la mayor suba desde abril pasado.

El blue sumó $ 3 desde que el martes se confirmó que los empleados de empresas que cobraron el ATP no podrán acceder al cupo de compra de dólar ahorro por u$s 200 a partir de mañana cuando comienza octubre.

Los analistas coincidieron en que una medida de este tipo demuestra que el Banco Central busca de todas formas cerrar el grifo ante el preocupante drenaje de reservas, pero le pone más presión al billete que opera en el mercado paralelo. La suba que mostró el blue en septiembre estubo impulsada por el nerviosismo que generó el súper cepo, anunciado por el Gobierno a mitad de mes.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central saltó 39 centavos hasta los $ 80,62, de esta forma el dólar ahorro que incluye el impuesto PAÍS del 30% más el 35% de retención por Ganancias, trepó a $ 103,03, contra los $ 132,38 previos.

El dólar mayorista sumó 6 centavos hasta $ 76,18 en el MULC.

Las cotizaciones financieras operaban dispares. El dólar MEP avanzaba (0,5%) hasta los $ 139,43, mientras que el contado con liqui perdía $ 147,73 (-0,4%). El dólar denominado "fuga" acumuló un alza mensual de poco más del 17%.

En la última rueda del mes los dólares financieros "intercalaron un respiro tras el reacomodamiento alcista y la mayor convergencia entre las referencias recientes, aún cuando los operadores esperan nuevas iniciativas cambiarias ya que la sangría de reservas no se detiene a partir del super cepo", señaló el economista Gustavo Ber.

El dólar minorista operó in cambios en su cotización a $ 80 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 272,751 millones y en el sector de futuros MAE se movieron negocios por u$s 384,479 millones.

Fuentes privadas del mercado señanaron que pese a todas las restricciones y ante la falta de oferta genuina el BCRA volvió a vender reservas. Habrían sido unos u$s 50 millones que se suman a los u$s 30 millones del martes y los s$s 60 millones del lunes.

"El cierre de posiciones por el fin de mes pueden explicar en parte la solidez de la demanda en el segmento de contado", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.