El dólar blue volvió a caer con fuerza

El dólar volvió a ser uno de los grandes protagonistas de la jornada. Tal como viene ocurriendo en las últimas ruedas, la alta volatilidad en el precio del paralelo y de las cotizaciones financieras, producto de las diversas intervenciones, volvió a marcar el pulso de un mercado que también se mantuvo toda la rueda a la expectativa de la licitación de bonos realizó este martes la Secretaría de Finanzas.

El dólar blue cayó $ 9, hasta $ 181 y acumuló así una baja de $ 14 en la semana. Dicha pérdida se explica, en buena medida, por una nueva aparición de “manos amigas” que fortalecieron la oferta. El paralelo se mantiene así inmerso en una dinámica que alterna fuertes subas con algunas significativas correcciones, como la de este martes.

Otro de los puntos que acapara la atención del mercado es el comportamiento del dólar financiero. En especial, tras el pedido del Gobierno a agentes de liquidación y compensación (ALyCs) para que no realicen operaciones de contado con liquidación (CCL) ni dólar MEP. "Fue un calco de la jornada de ayer", indicaron desde el sector en relación al bajo volumen operado que le quitó representatividad a los precios y que le permitió al Gobierno bajarlos con su intervención.

Y si bien explicaron que no hubo nuevos llamados para las Alycs este martes, el volumen volvió a ser bajo dado que "no llamaron, pero nadie quiere ser el primero en operarlos".

Así, los tipos de cambio implícitos revirtieron la tendencia alcista inicial y volvieron a retroceder. El CCL perdió 1,5%, a $ 162,60, y el MEP retrocedió 2,7%, a $ 152,98. De esta manera, ambas cotizaciones continúan alejándose de la zona de máximos que alcanzaron la semana pasada, cuando el CCL trepó a $ 181,06 y el MEP, a $ 163,09.

Operadores del mercado volvieron a notar intervenciones oficiales para bajar las cotizaciones financieras. “Operaron muchísimo, lo bajaron $ 2 o $ 3. Por ahora lo tienen controlado, no sé hasta qué punto, pero por el momento lo tienen controlado”, indicó Leonardo Svirsky, de Bull Market Brokers.

El analista financiero Christian Buteler, por su parte, indicó: "La volatilidad que estamos viendo, y los precios a los que llegaron la semana pasada el dólar MEP, el contado con liquidación y el blue, reflejan valores de pánico. De falta de conducción y de un horizonte claro. Eso hace que se pague cualquier precio con tal de salir del peso y pasar a una moneda más firme".

Pese a ello, proyectó: "Creo que en estos días lo que vamos a ver es que va a ir buscando un valor de mercado más de equilibrio. Seguramente no volvamos a los valores de $ 130, pero probablemnte tampoco nos quedemos en los $ 195. Algunas medidas el Gobierno tomó, que creo que no son suficientes. Debería ampliarlas para bajarlo más, pero algunos actores económicos ya vieron que convalidar estos precios no era lógico".

Otro de los puntos salientes de la rueda fue que, según proyectaron fuentes privadas del mercado, las intervenciones del BCRA volvieron a dejar un saldo negativo. En esta ocasión, habrían sido ventas en torno a los u$s 80 millones.

El dólar mayorista, por su parte, cerró en $ 78,30, cuatro centavos por encima del cierre de ayer. Así, acumula una suba de 17 centavos en las primeras dos ruedas de la semana.

Según señaló Gustavo Quintana, de PR Cambios, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s $ 255 millones, mientras que en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por unos u$s $ 53,216 millones.

En las pantallas del Banco Nación (BNA), en tanto, dólar minorista se mantuvo sin cambios en $ 83,50. Por último, el promedio entre bancos que realiza el BCRA se colocó en $ 83,88.