El dólar blue volvió a $ 124

El dólar blue se plantó en los $ 124, luego de operar en $ 123 a lo largo de casi toda la rueda. El martes el billete cayó $ 4 que se sumaron a los $ 10 que bajó el lunes. De esta forma, en las dos primeras ruedas de la semana borró casi todas la suba acumulada la semana previa cuando avanzó $ 16.

Las cotizaciones financieras mostraron una leve suba del 0,5%, en una rueda en la que el dólar MEP como así también el el contado con liquidación fluctuaron entre leves subas y bajas.

El dólar mayorista sumó 9 centavos y cerró a $ 68, precio al que el Banco Central (BCRA) elevó su ficha de u$s 50 millones en el MULC.

Pese a la baja de los últimos días, Mauro Cognetta de Fyo Capital pronosticó: "No veo a la brecha bajando tanto, subió mucho en compañía del nivel monetario y en relación a las reservas y ahora está aflojando un poco por el tema de la renegociación, que parece mostrar un posible grado de acuerdo".

"El mercado está descontando eso y ahí vemos el AY24D que salió de un rango de negociación al que entró con la baja terrible de la pandemia. Los rumores positivos sobre algún tipo de acuerdo de deuda hizo que los bonos en dólares recuperen un poco de valor y eso también baja la brecha", analizó.

En el mercado minorista el billete se mantuvo sin cambios a $ 70 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio en los $ 70,33, lo que llevó el valor del dólar "solidario", con el impuesto del 30%, a los $ 91,43.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 193,341 millones. Según estimaciones privadas, el Banco Central habría vendido unos u$s 70 millones de reservas para abastecer el mercado, que se suman a los u$s 60 millones que vendió el martes.

De esta forma habría vendido unos u$s 200 millones en lo que va de la semana.

El peso argentino fue la única moneda de la región que se depreció, en el habitual (-0,13%) de las últimas semanas, mientras que el resto se recuperaron encabezados por el real brasileño en un 2,35%.