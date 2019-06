El dólar blue también se desploma: baja a $ 44,70

El "Pichettazo", como le dicen en las mesas, trajo un alivio para todos los dólares habidos y por haber en la Argentina, desde el contado con liqui, que cayó a $ 43,90, hasta el mayorista y el que venden las sociedades de Bolsa, que bajó a $ 44,40, mientras bancos grandes lo venden $ 1,10 más caro. En este contexto, el dólar blue también se derrumbó, al bajar casi $ 1 y cotizar a $ 44,50 para la compra y $ 44,70 para la venta, siguiendo la tendencia del oficial, que tras el Pichettazo el campo salió a liquidar fuerte: hasta ahora venía liquidando u$s 80 millones de los u$s 140 millones que exportaba, según estimó Mauro Mazza, de Bull Market Brokers.

Al Gobierno le viene bien que esta baja del dólar sea justo ahora, ya que el 21 de junio vence el equivalente a u$s 1000 millones del bono dual, que podría provocar una dolarización de portfolios, ya que gran parte estaba en manos de extranjeros.

En cuanto al blue, la baja obedece también a que “no hay un mango, la calle está seca. No hay demanda, pero como la gente tiene que vender su canuto para pagar la tarjeta, y las pymes para pagar sueldos, entonces está controlado”, comenta un cuevero.

Ante el parate de ventas, muchas empresas no llegan a cubrir siquiera sus costos de estructuras. Por eso, deben salir a rematar lo que tenían ahorrado en moneda extranjera para poder pagar los sueldos, que legalmente debe hacerse a más tardar el cuarto día hábil del mes siguiente.

Por eso, a principios de mes, muchos particulares y empresas deben salir a vender sus reservas para poder afrontar los gastos, ya que por la caída en las ventas y la suba de costos, no le queda margen para pagar salarios y cubrir los cheques a los proveedores. En especial si se tiene en cuenta que, por las altas tasas, hoy los bancos le llegan a cobrar hasta 80% por el DDC (como denominan en la jerga financiera al descubierto) y casi 90% por el descuento de cheques.

El dólar retrocedía 90 centavos promedio tras el anuncio de la fórmula oficial.

En el sector cuevero, a estos valores, no hay descuento de cheques: está directamente paralizado.

“La plaza está seca, no hay facturación, venden su canuto porque no hay negocios, no hay actividad, lo único que hay es un parate total”, señaló un cuevero, con cierta resignación en su tono de voz.

“No hay una corrida en el informal. De hecho en Paraguay se vende debajo del formal, porque no hay demanda de frontera del blue. Los locales minoristas tampoco están en plaza. Lo más importante es que no hay salida de capital por el informal porque no hay prima”, revelan en otra mesa de la City.

Cuando habla de prima se refiere a la ganancia que antes había por el 'puré', que era la diferencia o ganancia que se obtenía de comprar en el formal y luego vender en el blue.

Detalla a su vez que “hoy los minoristas se concentran en el Home Banking mayoritariamente, mientras el blue está muy calmado. Por eso acompaña al formal y no hay prima por sobre demanda o escasez”.

En el segmento formal, hay un 5% de spread entre el precio de compra y el de venta, ya que son $ 2 la diferencia entre ambas puntas en la mayoría de los bancos, por lo que resulta más conveniente adquirir billetes en casas de cambio online o en sociedades de bolsa, que cobran $ 1 más barato que los bancos y tienen sólo 2,5% de spread, o sea $ 1 de diferencia entre la punta compradora y la vendedora.