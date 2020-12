El dólar blue sumó $ 5 y saltó otra vez por encima de la barrera de los $ 160

El dólar blue sumó $ 5 este lunes y se colocó así en los $ 164. De esta forma, el billete que opera en el mercado paralelo trepó $ 11 en las últimas dos ruedas, marcadas por los cortes del fin de semana largo de Navidad y Año Nuevo.

"Es otra semana corta y nadie quiere quedarse en pesos", resumió un cuevero en referencia a las solo 3 ruedas que tiene la última semana de 2020.

Fuentes privadas del mercado precisaron que durante la rueda el Banco Central (BCRA) se alzó con u$s 50 millones, la que representa la decimocuarta sesión consecutiva con saldo a favor para la autoridad monetaria.

El economista Martín Vauthier, director de Estudio EcoGo, consideró en diálogo con El Cronista que "hay que tener en cuenta que es un mercado cambiario chico, de poco volumen, que está muy impactado por la falta de turismo receptivo, el cual vende su moneda en el mercado informal para aprovechar la brecha".

"Hoy esa oferta no está, lo que hace que el mercado sea más chico y volátil. Es problable que haya una presión por parte de comerciantes que quieran pasar sus pesos luego de las compras de las fiestas y fin de año y posicionarse en dólares", remarcó.

Y agregó: "La demanda de pesos se desacelera en febrero y debe aprovecharse esta calma financiera de las últimas semanas, con el BCRA comprando dólares, con la brecha en baja y anestesiados más allá de la presión en el blue. Debe avanzarse en un programa creíble que pueda revertir expectativas".

El miércoles pasado el billete saltó $ 7 y los analistas lo atribuyeron a la demanda de los comerciantes por pasar sus ganancias navideñas a dólares para no quedarse en pesos y cubrirse ante nuevas compras de mercaderías.

El analista financiero, Mauro Cognetta, planteó que "es lógica y esperabale la estacionalidad, se sabía desde noviembre que habría demanda de pesos, eso empujó a todo para abajo".

"El blue para mi el razonamiento al no ser legal, no lo declarás, vos declarás pesos de alguna forma esos pesos los seguís teniendo para AFIP, pero te cubrís ante una suba y peso no paga Bienes Personales. Le queda poco a este mes y este año y cuando apasigue el dólar va a empezar a subir nuevamente y quizas el blue se anticipó", resumió.

El dólar mayorista cerró a $ 83,90, lo que representa una suba de 54 centavos arriba del cierre del miércoles pasado. Volumen operado en el segmento de contado u$s 258,760 millones, en futuros MAE u$s 81,400 y en Rofex poco más de u$s 1.100 millones.

"Como en cada comienzo de semana, el BCRA ajusta el tipo de cambio teniendo en cuenta los días sin actividad por los feriados navideños y por el fin de semana", precisó Gustavo Quintana de PR Cambios respecto a la fuerte suba que marcó el mayorista.

Las cotizaciones financieras operaban en alza. El dólar MEP operaba a $ 141,65 (0,9%), mientras que el contado con liqui se movía en los $ 141,98 (1,1%).

El promedio entre bancos que realiza el Central se colocó en $ 89,24, lo que sumado los impuestos, llevó al dólar solidario a los $ 147,24.

El dólar minorista sumó 25 centavos hasta los $ 88,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"En lo cambiario, la última semana corta fue muy positiva para el Banco Central. La autoridad monetaria se mantuvo firme en sus intervenciones que van marcando el ritmo de devaluación del dólar mayorista. Esta vez, el ente logró acumular compras en torno a los u$s 265 millones en apenas tres ruedas y alcanza un total de u$s 399 millones en lo que va del mes", señalaron desde PPI.

Agregaron que esto marca "una tendencia que se da con una brecha más estable en medio de la estacionalidad de la demanda de dinero en el último mes del año".

El peso argentino se depreciaba (-0,65%) en un día de números rojos para las monedas de la región, salvo para el peso chileno.