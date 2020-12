El dólar blue subió a $ 166 y ya suma $ 14 en el raid de las fiestas

El dólar blue profundizó la suba al sumar $ 2 hasta los $ 166, aunque llegó a tocar un techo de $ 167. De esta forma, el billete que opera en el mercado paralelo acumula un avance de $ 14 desde la última rueda hábil antes de la Navidad cuando encendió las alarmas al trepar $ 7, tendencia que se mantuvo de cara a otra semana corta en la que todos buscan cobertura en la divisa.

"Sucede lo mismo que en las últimas ruedas. La gente quiere cubrirse estos días si quedó en pesos y encima ahora que ve que el dólar blue avanza más. Esto estuvo calmado en diciembre por una cuestión estacional de necesidad de pesos, pero ahora esos pesos van a presionar", señaló un operador.

Fue otra rueda en la que el Banco Central (BCRA) tuvo un saldo a favor. Según fuentes privadas de mercado se alzó con unos u$s 50 millones que se suman a los u$s 50 del lunes. Así, la autoridad monetaria anota su decimoquinta rueda de compras consecutivas.

"La inminencia del fin de mes y cierre del año activaron las operaciones en los mercados de futuros, no así en el segmento de contado que mantuvo su promedio diario", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

En el mercado mayorista, el billete cerró a $ 84,02, 12 centavos arriba del cierre del lunes, cuando sumó más de 50 centavos. El volumen operado en el segmento contado fue de u$s 224,828 millones, en futuros MAE u$s 147 millones y en mercado de futuros Rofex unos u$s 1.300 millones

Las cotizaciones financieras operaban el alza. El dólar MEP se colocaba en los $ 140,66 (0,5%), mientras que el contado con liqui se movía en los $ 141,35 (0,7%).

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central (BCRA) se colocó en los $ 89,63, lo que sumado el impuesto PAÍS y la retención a cuenta de Ganancias, elevó el precio del dólar solidario a los $ 147,89.

El dólar minorista sumó25 centavos hasta los $ 89 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

El peso argentino se depreció (-0,14%), en un día de comportamientos mixtos para las monedas de la región.