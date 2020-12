El dólar blue subió a $ 150 mientras el BCRA anotó su décima compra consecutiva

El dólar blue revirtió la baja inicial que lo llevó a los $ 148 y cerró $ 1 arriba a $ 150. La caída que mostró en el arranque puso al billete apenas $ 2 del piso de $ 146 que tocó la semana pasada.

En el mercado reconocen que existe la necesidad de pesos típica del fin de año, pero cuando coinciden que cuando el billete se acerca al mínimo que alcanzó en ruedas previas la tendencia alcista vuelve.

"Las empresas necesitan pesos para hacer frente a los aguinaldos y los minoristas están necesitando efectivo por construcción o muchas operaciones de compras de autos que se están cerrando", resumió un cuevero.

Asimismo operadores coincidieron en que el piso sigue estando por ahora en los $ 146.

Fuentes privadas del mercado precisaron que el Banco Central (BCRA) anotó su décima suba consecutiva al compras poco más de u$s 10 millones. En lo que va de diciembre la autoridad monetaria ya recuperó la misma cantidad que vendió en igual período de noviembre.

Las cotizaciones financieras operaban en alza. El dólar MEP se colocaba en los $ 142,35 (1,1%), mientras que el contado con liqui se movía en los $ 143,50 (0,6%).

El dólar mayorista cerró 13 centavos arriba en los $ 82,84 en el MULC. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 132,447 millones, en el sector de futuros MAE se anotaron negocios por solo u$s 1 millón, mientras que en el mercado de futuros Rofex se movieron u$s 345 millones.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocó en los $ 88,22, lo que elevó el precio del dólar solidario a los $ 146,58.

El dólar minorista sumó 25 centavos y cerró en los $ 88 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"La autoridad monetaria ha conseguido un nuevo saldo a favor por, lo que le permite recuperar con algo de exceso las ventas netas del mes anterior, revirtiendo los malos resultados de los meses anteriores, un objetivo conseguido en el marco de importantes restricciones para acceder a la operatoria con divisas y con una caída importante en el nivel de actividad en el mercado de cambios local", señaló Gustavo Quintana de PR Cambios.

El peso argentino se depreció en sintonía con el resto de las monedas de la región.