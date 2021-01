El dólar blue se plantó a $ 159 y las cotizaciones financieras caen en debut de nuevas medidas

El dólar blue cerró el martes sin cambios en los $ 159 luego, de perder $ 2 el lunes, rueda en la que el Banco Central (BCRA) compró unos u$s 200 millones para reservas por ingresos del campo tras el paro que paralizó los puertos.

En tanto, en la sesión del martes el monto negociado cayó y así también lo hicieron las compras de la entidad. Según fuentes de mercado, la autoridad monetaría habría tenido un saldo a favor de unos u$s 50 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 142,320 millones -contra los u$s 414 millones del lunes- en futuros MAE se registraron u$s 35 millones y en el mercado de futuros Rofex se operó u$s 380 millones.

"Hubo una caída vertical en el volumen en una rueda que careció del importante flujo de ventas privadas previas", afirmó Gustavo Quintana de PR Cambios. La fuerte liquidación de divisas del lunes fue atribuída a ingresos post levantamiento del paro de puertos, mientras se calcula que el paro del campo tendría efectos en el mercado desde el jueves próximo.

El dólar mayorista cerró a $ 85,47, 10 centavos arriba. El promedio entre bancos que realiza el Banco Central se colocó en los $ 91,06, lo que elevó el precio del dólar solidario en los $ 150,24.

En el debut de las nuevas medidas, los dólares financieros comenzaron la rueda en alza pero reviertieron sobre el final. El dólar MEP cotizaba a $ 145,62 (-0,1%), mientras que el contado con liqui se mantenía sin cambios en los $ 145,96. El dólar minorista cerró a $ 90,50 en las pantallas del Banco Nación (BNA).

"La media deja descalzado a fondos y particulares desde u$s 40000, que parece mucho para nosotros pero son fichas muy comunes en el mercado. Hablamos con los fondos y están analizando el impacto principalmente en ellos, que operan mucho cable por sus fondos que cotizan en dólares pero invierten en el exterior", explicó Mauro Mazza de Bullmarket.

Y precisó: "Bajar el parking es sano, se dieron cuenta que no servía para nada, solo alimentaba la brecha".

"Esperamos que esto nos permita aceitar más la demanda de MEP, en especial para gestionar mejor el hacernos de efectivo rápidamente cuando nos acercamos a momentos de stress. Es una medida hecha para desagotar demanda del AL30 y mandarla al GD30 o similares. Coincidimos que esto debería ayudar a que el canje recupere spread" resumió.

El lunes, una vez finalizada la rueda, la Comisión Nacional de Valores (CNV) anunció una nueva reducción en el plazo de tenencia para los inversores en la compra de títulos financieros, tanto personas como empresas.

El organismo que preside Adrián Cosentino informó una serie de medidas, entre ellas bajó el plazo de permanencia obligatorio de 48 horas a 24 horas hábiles. También se limitaron las ventas a las operaciones contra dólar cable. Por estas dos razones, si bien en el mercado ven en las adecuaciones de las operatorias con dólar MEP una buena noticia, advierten que las nuevas restricciones pueden encarecer a la operación de del contado con liquidación. Esto podría profundizar el spread entre ambos tipos de cambios financieros y aumentar aún más la brecha con el dólar oficial, coincidieron los analistas.

"Tras las últimas medidas, los dólares financieros intercalan una pausa en su deslizamiento aún cuando sigue vigente una mayor búsqueda por cobertura tras el abaratamiento, anticipando una caída en la demanda de dinero y más necesidades de emisión monetaria como mecanismo de financiamiento", señaló el economista Gustavo Ber.

En diálogo con El Cronista, su par Martín Vauthier, director de la consultora EcoGo, consideró que es "positivo el acortamiento del parking", aunque planteó que mejor sería "el levantamiento del mismo".

"Mientras no aparezcan señales desde la política y no se avance en un programa fiscal consistente, la brecha cambiaria se va a mantener y probablemente veamos más medidas en este sentido", señaló.