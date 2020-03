El dólar blue se disparó y toco un nuevo récord de $ 88

Fue otro día en el que los mercados del mundo sufrieron con números rojos los embates que está generando el coronavirus, que desató una crisis de la que todavía no se saben sus alcance y no tiene precedentes.

En el mercado cambiario local, el Banco Central (BCRA) vendió unos u$s 100 millones de sus reservas para evitar que se dispare el precio del dólar y abastecer la demanda en el mercado mayorista.

En momentos en el que el cepo contiene las compras minoristas, el mercado paralelo sirve como termómetro del miedo. Así, el dólar blue saltó hasta tocar un nuevo récord y se estacionó en los $ 88.

En el arranque el BCRA convalidó una suba de 29 centavos centavos en el precio de la ficha por u$s 50 millones que la entidad posee en el mercado mayorista. De esta forma, el precio de la cotización se elevó al inicio de la rueda a $ 63,47. Pasadas las 11.30, la autoridad monetaria bajó el precio a $ 63,33, 15 centavos arriba, precio en el que cerró.

La entidad habría vendido, según analistas privados, u$s 100 millones de sus reservas que colocó en dos bloques de u$s 50 millones, aunque con la aparición de algo de oferta privada sobre el final de la rueda habría recomprado una parte, lo que redujo a u$s 70 millones su participación.

En el mercado minorista, el billete sumó 50 centavos en las pantallas del Banco Nación (BNA) a $ 65.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA colocó el precio en los $ 65,46, lo que elevó al dólar solidario a $ 85,10.

"El risk-off global sigue sin alterar la estrategia de ¨micro deslizamientos¨ que va regulando cotidianamente el BCRA en el dólar mayorista, más allá que de fondo se disparan las depreciaciones de las monedas emergentes, lo cual continúa acentuando el deterioro en la competitividad", analizó el economista Gustavo Ber.

Destacó que "tras un breve respiro, las brechas reanudan el reacomodamiento alcista ya que el adverso contexto externo sumado a las preocupaciones sobre la economía local vuelven a activar una mayor dolarización".

El dólar MEP y el dólar CCL mostraban un avance promedio de 0,7%.

El peso argentino fue la moneda de la región que menor depreciación mostró al caer un 0,23% contra un desplome del -2,95% del real, moneda del principal socio comercial de la Argentina.

En esta línea, el Banco Central de Brasil (BCB) informó hoy que dispuso recomprar bonos en dólares que están actualmente en manos de los bancos brasileños, una medida que no adoptaba desde 2008.

La compra de los títulos soberanos de Brasil en dólares (bonos globales), con compromiso de recompra, contribuirá a suavizar los efectos económicos de la propagación del coronavirus.