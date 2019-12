El dólar blue se disparó más de $ 3 y marcó un nuevo récord

En la última rueda antes de los feriados de la Navidad, el dólar blue se disparó $ 3,50 y marcó un nuevo récord al tocar los $ 76,75.

En una rueda con un bajo volúmen negociado, se sintió una mayor demanda y ante la falta de oferta el Banco Central (BCRA) tuvo que vender u$s 50 millones, según cálculos de privados, para abastecer el mercado.

El dólar mayorista trepó fuerte 17 centavos y terminó en los $ 59,99 en el MULC, mientras que el minorista se mantuvo sin cambios en las pantallas del Banco Nación (BNA). El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio en los $ 62,99.

"La ausencia de grandes jugadores en la proximidad del feriado navideño se tradujo en una rueda con bajo monto de negocios, un dato que quita cierta representatividad a la reacción de los precios del dólar", explicó Gustavo Quintana de PR Cambios.

En esta línea, Fernando Izzo de ABC Mercado de Cambios señaló que el mercado de cambios vivió "un día atípico, porque el dólar mayorista tomó una volatilidad impensada".

"En la última hora de operaciones llegó al tope máximo que nos tiene acostumbrado de $ 59,9900 y el BCRA vendió un poco mas de u$s 50 millones para atender la demanda, ya que la poca oferta fue insuficiente ante tal disparada", detalló.

Planteó además que durante ocho ruedas el mayorista estuvo en un tope de venta a $ 59,8150 y este lunes, con solo un volumen de apenas u$s 189 millones –48% menos que la rueda previa– subió contra el peso 0,29%"

El volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 189,344 millones, sin registrarse operaciones en el sector de futuros MAE.

Cristian Gardel, de Gardel Trader señaló que hubo "una tendencia alvista y le llevaron del offer unos u$s 14 millones. Sin embargo, no veo que rompan esa muralla equivalente a los u$s 5000 que ponía Sturzenegger".

"Hay que pensar en términos de blue para seguir las expectativas. El tipo de cambio real no está atrasado, si la brecha se abre es producto de las retenciones que pone el Gobierno, no que el tipo de cambio esté atrasado", completó.

La tasa promedio total del día, equivalente a la tasa de política monetaria fue 58% y el monto total adjudicado fue de $ 127.050 millones, lo que representó una contracción de $ 2.162 millones.