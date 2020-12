El dólar blue se dispara $ 7 en la última rueda de la semana

El dólar blue se disparaba $ 7 este miércoles hasta tocar los $ 159. Se trata de la última rueda de cotizaciones de la semana, ya que ni el 24 ni el 31 de diciembre habrá bancos por los feriados de Navidad y Año Nuevo.

"Esto es normal en estos días. La gente opera como si fuese el fin del mundo, adelanta operaciones y el lunes todo empieza de nuevo", precisó un operador del mercado paralelo en diálogo con El Cronista.

Por su parte, Fernando Camusso, de Rafaela Capital, planteó que "los FX financieros son los que marcan la temperatura".

"Luego de tocar casi los $ 200, se acomodaron aproximadamente en $ 142. Cayeron las expectativas de devaluación de corto plazo y con ellos las tasas implícitas en los mercados a término de dólar. Las últimas compras de divisas por parte del BCRA le otorga tranquilidad extra el mercado cambiario", señaló.

Sin embargo, subrayó que "cualquier suba ahora son por comprar específicas de fin de año" y pronosticó que "el dólar debiera cerrar tranquilo el 2020".

El analista financiero Christian Buteler consideró que el salto "es un poco brusco, ya estábamos $ 10 menos hace una semana, pero también es lógico, porque no era muy congruente un dólar solidario de $ 144 con un blue de $ 148".

"De fondo no cambió nada, se sigue con la emisión de pesos, un déficit alto y problemas con la balanza comercial. Estamos terminando diciembre, un mes en el que la demanda de pesos crece y capaz no se necesitan tantos pesos y afloja la oferta y crece la demanda por quienes cobran aguinaldo o empiezan vacaciones y por ese lado crece la demanda. Todo confluye a que el precio, en un mercado muy sensible, tenga estos impulsos", resumió

Ayer el Banco Central (BCRA) anotó su duodécima rueda de compras consecutivas, al sumar u$s 96 millones y superar así los u$s 350 millones en lo que va del mes.

El dólar mayorista se colocaba en los $ 83,36 por unidad, 11 centavos arriba del cierre de ayer.

Las cotizaciones financieras también avanzaban. El dólar MEP operaba a $ 141,63 (1,1%), mientras que el contado con liqui se vendía a $ 142,22 (1%).

El promedio entre bancos que realiza el Central cotizaba a $ 88,877, lo que sumado los impuestos arrojaba un dólar solidario a $ 146,65.

El dólar minorista operaba sin cambios en su cotización a $ 88,50 en las pantallas del Banco Nación.

Nicolás Chiesa, director de PPI, señaló respecto al comportamiento del dólar que "hoy por hoy podemos decir que salió del foco de discusión. No obstante, la gran duda es cómo se comportará en enero, ya comenzado 2021".

"También habrá que ver cuántos dólares ingresarán de los que está esperando el Banco Central por parte de los organismos multilaterales, y en base a esto, ver qué sucede", advirtió.

Y agregó: "Todo esto, al margen de la pandemia. Porque hay que ir viendo, además, el tema de la nueva cepa y los contagios en el mundo, y el ritmo de avance como la eficiencia de la vacuna que ya comenzó a darse en algunos países".

El peso argentino se depreciaba (-0,07%) en un día de comportamientos mixtos para las monedas de la región.