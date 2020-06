El dólar blue saltó $ 3 en la última rueda de la semana y finalizó así en los $ 126, aunque llegó a operar a $ 127.

El promedio entre bancos que realiza el Banco Central fijó el precio en los $ 72,50, lo que elevó el valor del dólar "solidario" a los $ 94,25.

Las cotizaciones financieras mostraban una caída del (-2%) para el dólar MEP hasta los $105,34, mientras que el contado con liquidación perdía (-1,9%) hasta los $ 110,15.

El dólar mayorista sumó 6 centavos y se vendió a $ 69,38, precio al que el Banco Central (BCRA) elevó su ficha por u$s 50 millones en el MULC. Durante la semana que termina la divia sumó una suba de 38 centavos.

El volumen operado en el segmento contado ascendió a u$s 183,410 millones, con u$s 153,500 millones registrados en el sector de futuros MAE.

El dólar minorista sumó 50 centavos y finalizó a $ 72 en las pantallas del Banco Nación.(BNA).

El BCRA interntervino en la rueda con un saldo positivo de u$s 39 millones. En la semana que termina, la autoridad monetaria compró u$s 353 millones y acumula así desde la última rueda de mayo u$s 941 millones, día en que se pusieron en marcha las nuevas restricciones a la compra de divisa.

La autoridad que encabeza Miguel Ángel Pesce decidió flexibilizar el cepo cambiario. Tras su reunión semanal de directorio, la cúpula de la autoridad monetaria resolvió simplificar el acceso al mercado oficial de cambio a los sectores productivos.

La medida llega luego de que el Banco Central lograra acumular ese monto en compras y desde que, a fines de mayo, impuso nuevas restricciones de acceso al mercado de cambio. Eso significa que, en caso de mantener su ritmo de compra diario de u$s 100 millones, la autoridad monetaria recuperaría este viernes los u$s 1000 millones que debió vender durante el mes de mayo"

El peso argentino se depreció (-0,09%). La mayoría de las monedas de la región se recuperó tras los números rojos del jueves, aunque el real brasileño cayó (-0,85%).